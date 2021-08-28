Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Число нарушений перемирия в Сирии снизилось почти в 10 раз после ввода военной полиции РФ

28.08.2017 ТАСС 83 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ в Сирии
Источник: Omar Sanadiki / Reuters

В зонах деэскалации выставлены шесть контрольно-пропускных пунктов и 17 наблюдательных пунктов, рассказал командующий группировкой войск ВС РФ в республике Сергей Суровикин

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Число нарушений режима боевых действий в сутки снизилось почти в десять раз после ввода в Сирию российской военной полиции. Об этом в пятницу сообщил командующий группировкой войск ВС РФ в республике генерал-полковник Сергей Суровикин.

"С вводом подразделений российской военной полиции число нарушений режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации с 20-30 сократилось до трех-четырех за сутки", - сказал Суровикин на круглом столе, посвященном обсуждению сирийского опыта, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

По его словам, в Сирии успешно функционируют три зоны деэскалации - на юго-западе Сирии в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра, Эль-Сувейда, в пригороде Дамаска Восточная Гута и севернее города Хомс. "В целях контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий всеми участниками конфликта подразделениями военной полиции ВС РФ в зонах деэскалации выставлены шесть контрольно-пропускных пунктов и 17 наблюдательных пунктов", - рассказал генерал.

Суровикин напомнил, что в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между РФ, США и Иорданией 23 августа этого года в Аммане начал работу совместный мониторинговый центр, в задачи которого входит контроль соблюдения режима прекращения боевых действий, обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа и оказание медицинской помощи населению в южной зоне деэскалации.

"Отмечу, что при участии российских военнослужащих обеспечено похождение в зоны деэскалации 14 гуманитарных конвоев ООН и Международного комитета Красного креста", - сказал командующий.
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Россия
Сирия
США
Компании
ВПВС РФ
ООН
Проекты
АРМИ-20XX
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 08:17
  • 46
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
  • 28.08 08:09
  • 1
Global Hawk станет носителем боевых лазеров
  • 28.08 08:01
  • 28
Как сообщается, серийный вариант истребителя Т-50 получил официальное наименование Су-57
  • 28.08 08:01
  • 1
Российские войска в Сирии опробовали новый способ секретной связи
  • 28.08 07:50
  • 1
Робот для поиска и анализа зарубежных инновационных разработок будет создан в РФ
  • 28.08 07:42
  • 1
Малогабаритные атомные батареи для Арктики планируется создать в интересах МО к 2023 году
  • 28.08 07:25
  • 4
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 28.08 07:10
  • 21
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 28.08 06:28
  • 3
"Адмирал Чабаненко" застрял на заводе еще на пять лет
  • 28.08 05:47
  • 1
Опыт применения авиации в Сирии ляжет в основу развития системы вооружения ВКС РФ
  • 28.08 05:32
  • 1
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
  • 28.08 01:26
  • 1
Авиапром переводят на проектное финансирование
  • 27.08 23:36
  • 11
Минобороны Индонезии обнародовало ценовые параметры контракта по закупке 11 истребителей Су-35
  • 27.08 23:20
  • 18
В тульском КБП разрабатывается версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на гусеничном ходу
  • 27.08 23:14
  • 12
Боевой модуль "Эпоха" в экспозиции форума "Армия-2017"
другие обсуждаемые темы