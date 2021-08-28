Число нарушений перемирия в Сирии снизилось почти в 10 раз после ввода военной полиции РФ
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Военнослужащий ВС РФ в Сирии
Источник: Omar Sanadiki / Reuters
В зонах деэскалации выставлены шесть контрольно-пропускных пунктов и 17 наблюдательных пунктов, рассказал командующий группировкой войск ВС РФ в республике Сергей Суровикин
КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Число нарушений режима боевых действий в сутки снизилось почти в десять раз после ввода в Сирию российской военной полиции. Об этом в пятницу сообщил командующий группировкой войск ВС РФ в республике генерал-полковник Сергей Суровикин.
"С вводом подразделений российской военной полиции число нарушений режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации с 20-30 сократилось до трех-четырех за сутки", - сказал Суровикин на круглом столе, посвященном обсуждению сирийского опыта, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".
По его словам, в Сирии успешно функционируют три зоны деэскалации - на юго-западе Сирии в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра, Эль-Сувейда, в пригороде Дамаска Восточная Гута и севернее города Хомс. "В целях контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий всеми участниками конфликта подразделениями военной полиции ВС РФ в зонах деэскалации выставлены шесть контрольно-пропускных пунктов и 17 наблюдательных пунктов", - рассказал генерал.
Суровикин напомнил, что в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между РФ, США и Иорданией 23 августа этого года в Аммане начал работу совместный мониторинговый центр, в задачи которого входит контроль соблюдения режима прекращения боевых действий, обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа и оказание медицинской помощи населению в южной зоне деэскалации.
"Отмечу, что при участии российских военнослужащих обеспечено похождение в зоны деэскалации 14 гуманитарных конвоев ООН и Международного комитета Красного креста", - сказал командующий.
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25.08.2017
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