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Российские военные медики за три месяца оказали помощь 46 тыс. сирийцев

28.08.2017 ТАСС 76 0
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Сергей Суровикин
Генерал-полковник Сергей Суровикин
Источник: www.newsvl.ru

За указанный период проведены 297 гуманитарных акций, сообщил командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Российские военные медики оказали помощь 46 тыс. мирных жителей на территории Сирии за последние три месяца.

Об этом в пятницу сообщил командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

По его словам, действия России по обеспечению режима прекращения огня на территории Сирии позволили стабилизировать обстановку в центральной и южной частях страны.

"За последние три месяца подписаны 649 соглашений о прекращении боевых действий, общее число примирившихся населенных пунктов достигает 2 тыс. 207. Проведены 297 гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению переданы более 274 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. Врачами госпиталя Минобороны РФ медицинская помощь оказана свыше 46 тыс. мирных жителей", - сказал Суровикин на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во время круглого стола, который посвящен обсуждению сирийского опыта.

Он подчеркнул, что российскими транспортными самолетами населению города Дейр-эз-Зор, который окружен боевиками ИГ (запрещенная в РФ группировка), с начала августа доставлены 376 тонн продовольствия по линии ООН.
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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