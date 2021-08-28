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Топ-10 боевых новинок форума "Армия-2017"

28.08.2017 ТАСС 361 0
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Источник: © Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

ТАСС собрал самые интересные современные образцы вооружения и военной техники, представленные в этом году на оборонной выставке в Подмосковье

III Международный военно-технический форум "Армия" обещает стать одним из самых зрелищных военных событий этого года. В нем участвуют свыше 1200 предприятий и организаций, которые представили более 18,5 тыс. разработок и технологий в сфере обороны и безопасности.

Всего на форуме — 78 иностранных оборонных предприятий из 14 стран. Национальные экспозиции организовали Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.

В демонстрационной программе, которая развернулась на территории трех кластеров, задействовано более 190 единиц вооружения, военной и специальной техники. Авиация представлена на аэродроме в Кубинке, сухопутная техника — на полигоне Алабино. Здесь же, на озере Комсомольском, расположен водный кластер, на котором одни из главных новинок — подводные роботы. Стрелковое оружие представлено в зоне Многофункционального огневого центра.

Множество оружейных экспонатов демонстрировалось широкой публике впервые.


Снайперская винтовка СВЧ

Новейшая разработка для высокоточной стрельбы. Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) представлена в двух калибрах — 7,62 x 54 мм и 7,62 x 51 мм (последний также известен как .308 Win, очень популярный на мировом рынке). При этом в калибре 7,62 54 мм она совместима с магазинами от СВД. В базовой комплектации СВЧ оснащается телескопическим прикладом с регулируемой щекой.


Винтовка СВЧ
Источник: Пресс-служба концерна "Калашников"

По мнению гендиректора концерна "Калашников" (входит в Ростех) Алексея Криворучко, у этой разработки очень большое будущее, интерес есть у Минобороны и Росгвардии, а также у экспортных партнеров. Существуют большие перспективы на гражданском рынке. "Часть испытаний, касающихся гражданского направления, мы уже в этом году ведем и надеемся в ближайшее время приступить к испытаниям этих винтовок для силовых структур", — заявил он в интервью ТАСС.

От привычного стрелкового оружия СВЧ отличается в первую очередь компоновкой. Конструкторы решили уйти от традиционной схемы со ствольной коробкой, закрывающейся крышкой. Новая компоновка упрощает крепление оптики, коллиматорных прицелов, ночных и тепловизионных насадок и других прицельных комплексов.


БМД-4М с боевым модулем "Синица"

Впервые представлен на выставке. Боевая машина десанта БМД-4М разработки концерна "Тракторные заводы". Боевой модуль "Синица" представляет собой усовершенствованное боевое отделение боевой машины пехоты — БМП-3, которое сохранило мощный набор вооружения в составе 100-миллиметровой пушки — пусковой установки 2А70, 30-миллиметровой автоматической пушки 2А72 и пулемета ПКТМ 7,62 мм.

БМД-4М с "Синицей" предназначена для транспортировки подразделений Воздушно-десантных войск, ведения боя из машины и огневой поддержки. Полная боевая ее масса не превышает 14,3 т. Экипаж состоит из трех человек, допускается перевозка четырех десантников. БМД-4М может быть десантирована с боевым расчетом внутри парашютным способом.


Боевая машина десанта БМД-4М с боевым модулем "Синица"
Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

Как заявил в интервью ТАСС главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения Сергей Абдулов, "Синица" создана с нуля — на нее выдано техническое задание Минобороны, и сейчас изделие проходит предварительные испытания.

Ранее разработанный вариант БМД-4М оснащался боевым отделением "Бахча-У".


Медицинский бронеавтомобиль "Тигр"

Медицинскую версию броневика БМА "Тигр" создала Военно-промышленная компания (ВПК). Эта машина сделана в инициативном порядке.

Как сообщил в интервью ТАСС на форуме гендиректор компании Александр Красовицкий, этот автомобиль может быть как в бронированном, так и в небронированном исполнении. "Планируем делать его на базе ВПК-233136 "Тигр" — это пятый класс защиты, который держит попадание пули с термоупрочненным сердечником от автомата Калашникова калибра 7,62 мм", — сказал он.


Бронированный медицинский автомобиль (БМА) "Тигр"
Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

По словам гендиректора, автомобиль стал выше, там могут размещаться четыре раненых бойца в горизонтальном положении или четыре в сидячем плюс водитель, врач или фельдшер и еще один медицинский работник.


Боевая машина поддержки танков "Терминатор"

Машина была задействована в демонстрационных показах на полигоне Алабино. На форуме стало известно, что впервые Минобороны России купило боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" в интересах Сухопутных войск.


Боевая машина поддержки танков "Терминатор-1"
Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

"Терминатор-1" создан с учетом военных действий, которые велись еще в Афганистане. БМПТ на базе танка Т-90 способен выявить скрытую угрозу и уничтожить ее до того, как по основному танку будет нанесен удар. Экипаж — пять человек. Огневую мощь обеспечивают две 30-миллиметровые автоматические пушки, один пулемет, два гранатомета АГС-30 и четыре противотанковые управляемые ракеты типа "Атака-T". 


Бронетранспортер БТР-87

Впервые представлен на выставке. Новый бронетранспортер, получивший обозначение БТР-87, разработала Военно-промышленная компания. Он получил компоновку с передним расположением двигателя, при которой посадка и высадка десанта осуществляется через кормовые двери.


БТР-87
Источник: Ренат Закиев / РГ

Это инициативная опытно-конcтрукторская работа. Здесь может быть кормовой выход для десантников с распашной дверью, как представлено в образце на выставке, или можем сделать очень удобную откидную аппарель опять же в корме. Это основное отличие БТР-87 от БТР-82А, где десант высаживается через люки, которые расположены в бортах корпуса

Александр Красовицкий

гендиректор ВПК


Новая машина оснащена ходовой частью бронетранспортера БТР-82А. БТР-87 представляет собой четырехосную полноприводную плавающую машину с колесной формулой 8 х 8. БТР-87 получил боевой модуль, в состав вооружения которого входит 30-миллиметровая автоматическая пушка, спаренный пулемет 7,62 мм, а также четыре противотанковые управляемые ракеты.

По данным разработчиков, БТР-87 уже прошел ряд испытаний и теперь его представляют Минобороны, чтобы открыть опытно-конструкторскую работу в интересах военного ведомства.


Мотоцикл ИЖ для спецназа

Презентация бесшумного мотоцикла, разработанного для сил спецназначения, прошла в рамках форума. Как рассказал гендиректор концерна "Калашников" Алексей Криворучко, российское военное ведомство уже тестирует электрические мотоциклы.


Мотоцикл ИЖ для спецназа
Источник: Станислав Красильников/ТАСС

По сообщению главы компании, линейка производимых концерном мотоциклов будет весьма широкой. "Будем делать разные модели, различного класса, но упор будет сделан на электрические мотоциклы", — пояснил он. В планах — изготовление других средств передвижения на электротяге.

Как ранее сообщалось, концерн разработал электромотоцикл для подразделений ДПС и ППС полиции. Запас хода по зарядке такой машины составляет 150 км. Максимальная мощность — 15 кВт. Первые образцы будут переданы столичной полиции в конце августа.


Бронемашина связи "Тигр-УС"

Впервые представлен на выставке. Эта машина сможет трансформироваться в пункт управления и разведки, узел защищенной связи или мобильный центр обработки данных.

По словам гендиректора "Воентелекома" Александра Давыдова, система обладает беспрецедентными характеристиками и способна заменить до 70% громоздких и разнотипных командно-штабных машин и комплексных аппаратных связи, обеспечив при этом гораздо более богатый функционал и значительно усовершенствованные тактико-технические характеристики при кратном снижении стоимости закупки и сервисного обслуживания.


Бронемашина "Тигр-УС"



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/armiya-i-opk/4504930

Источник: Алексей Паньшин/ТАСС

Также стало известно, что на уровне концепта "Воентелеком" рассматривает эту машину связи и управления в качестве беспилотной, управляемой искусственным интеллектом, самостоятельно определяющим маршрут следования, исходя из ситуации на театре военных действий.


Багги "Чаборз" М-6

Новый шестиместный багги "Чаборз" М-6 представил учебный центр сил специального назначения Чечни.


Аэромобильный многоцелевой автовездеход (багги) "Чаборз" М-6
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Он в первую очередь предназначен для военных нужд и обладает широкими возможностями по перевозке грузов и установке дополнительного оборудования. Серийное производство вездеходов на заводе "Чеченавто" начнется после презентации на форуме "Армия-2017".

На сегодня объем серийного производства составляет 30 машин в месяц. Автомобиль является универсальным и адаптируется под различные военные и гражданские нужды.


Боевой модуль с применением нейросетевых технологий

Впервые представлен в павильоне концерна "Калашников" новый боевой модуль с применением нейросетевых технологий, позволяющих ему распознавать цели и принимать решения.



Нейросетью называется быстро обучаемая система, которая способна действовать не только в соответствии с заданным алгоритмом, но и на основании используемого ранее опыта. Также стало известно, что этот боевой модуль может пойти в серию в 2018 году. Он может быть установлен на любую технику.


"Ружье" для борьбы с беспилотниками

Электромагнитное "ружье" "Ступор" создано Главным научно-исследовательским испытательным центром робототехники Минобороны РФ для подавления беспилотных летательных аппаратов.


Электромагнитное "ружье" "Ступор"
Источник: Дмитрий Решетников/ТАСС

Как сообщается в буклете комплекса, "Ступор" предназначен для подавления беспилотников, в том числе коптерного типа, применяемых на земной и водной поверхности, на дальности прямой видимости. Помимо этого, может подавлять каналы навигации и передачи беспилотников, а также их фото- и видеокамеры в оптико-электронном диапазоне.

"Ружье" излучает электромагнитные импульсы и в первую очередь предназначено для подавления канала управления беспилотником, который под воздействием излучения теряет связь с оператором, что приводит к неуправляемому полету и падению.

"Ступор" действует на дальности 2 км в 20-градусном секторе. Заряжаться может как от сети, так и автомобильного аккумулятора.


Роман Азанов
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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