

Штурмовик Су-25СМ ВКС России с подвешенными бомбами на аэродроме Хмеймим в Сирии. На заднем плане - фронтовые бомбардировщики Су-24М2

Источник: army-news.ru Штурмовик Су-25СМ ВКС России с подвешенными бомбами на аэродроме Хмеймим в Сирии. На заднем плане - фронтовые бомбардировщики Су-24М2Источник: army-news.ru

Также российские летчики за последние трое суток уничтожили 415 объектов боевиков

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Более восьми тысяч террористов уничтожены в Сирии за последние три месяца. Об этом в пятницу сообщил командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Общие потери противника за последние три месяца ведения боевых действий составили более восьми тысяч боевиков, 1,5 тыс. единиц вооружения, военной и другой техники", - сказал Суровикин на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" на круглом столе, который посвящен обсуждению сирийского опыта.

"И это количество с каждым днем увеличивается", - отметил генерал.

Также Суровикин рассказал, что российские летчики за последние трое суток уничтожили 415 объектов боевиков в Сирии, совершив при этом более 160 вылетов.

"В интересах поддержки наступления отрядов сирийских вооруженных сил российская авиация ежедневно совершает порядка 60 боевых вылетов... Только за последние трое суток российские летчики совершили 163 боевых вылета, уничтожив при этом 415 целей", - сказал Суровикин на круглом столе, посвященном обсуждению сирийского опыта, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".