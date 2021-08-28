Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Главный конструктор "СКБМ": для Минобороны создается новый гусеничный бронетранспортер

28.08.2017 ТАСС 156 0
0
Понравилась новость?
 +1
Главный конструктор ОАО &quot;Специальное конструкторское бюро машиностроения&quot; Сергей Абдулов
Главный конструктор ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" Сергей Абдулов
Источник: © Концерн "Тракторные заводы"

Разработанный конструкторским бюро Харьковского тракторного завода гусеничный бронетранспортер МТ-ЛБ уже устарел и нуждается в замене. На смену ему придет новейшая машина БТ-3Ф, которая разрабатывается под шифром "Броня". Главный конструктор ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" Сергей Абдулов в интервью ТАСС на полях Международного военно-технического форума "Армия-2017" рассказал, каким будет новый бронетранспортер для российской армии, как испытывают "Курганец-25" и что изменится в модернизированной БМП-3.

— Давайте начнем с БТ-3Ф, это новый проект, поэтому расскажите о нем подробнее.

— Основное направление применения новой машины — замена МТ-ЛБ и МТ-ЛБУ. БТ-3Ф более продвинутый и более защищенный бронетранспортер. Изначально вопрос о создании подобной машины был поставлен иностранным заказчиком для замены стоящих на вооружении БТР-50.

Тем не менее надо понимать, что в нашей стране тоже существуют потенциальные заказчики на эту машину. Например, есть ряд предприятий, которые хотят создавать на базе БТ-3Ф различные образцы вооружений — в частности, технику связи и управления, командно-штабные машины и так далее.

— Какой статус у этой машины? Открыта ли ОКР?

— Мы проводим полноценную опытно-конструкторскую работу по заказу Минобороны под шифром "Броня". 

— Известно, что Индонезия хочет купить подобный бронетранспортер, ведутся ли с ними переговоры?

— Переговоры ведутся полным ходом. К слову говоря, сотрудничество с этой страной осуществляется уже давно. Так, например, наши индонезийские партнеры несколько лет пользуются БМП-3Ф нашего производства и очень довольны.

Представители СКБМ и Курганмашзавода выезжали на территорию заказчика, где представляли эту машину. Стоить отметить, что мы не единственные игроки на этом рынке — существует конкурентная борьба, так как индонезийцы рассматривают и машины производства других государств. Но наш бронетранспортер имеет определенные преимущества перед конкурентами. Это обусловлено тем, что наши машины подвергаются более жестким заводским испытаниям.

— Учитывая, что ОКР идет в интересах военных, когда планируется завершить предварительные испытания БТ-3Ф?

— Заводские испытания планируется завершить в следующем году.

— Боевой модуль "Синица", который вы установили на БМД-4М — это тот, из которого в свое время стрелял Владимир Анатольевич Шаманов?

— Не совсем так. Он стрелял из прототипа, который был изготовлен, можно сказать, "на коленке". "Синица" же создана с нуля — на нее выдано техническое задание Минобороны, изделие сейчас проходит предварительные испытания. 

— Каковы основные отличия от модуля "Бахча-У", который стоит сейчас на БМД-4М?

— Основное отличие — это, конечно, унификация с БМП-3. Унифицирован силовой блок и ходовая часть машины, сейчас мы унифицируем боевое отделение. Кроме того, наш модуль дешевле "Бахчи" и имеет возможность стрельбы по воздушным целям через прицел командира.

— Есть ли дальнейшие планы по модернизации БМП-3?

— Мы не разделяем эти изделия, так как дальнейшее направление унификации одновременно определяет и направление модернизации. Грубо говоря, установив панорамный прицел командира на "Синицу", мы автоматически планируем установить его и на БМП-3.

В такой модернизации заинтересованы иностранные заказчики, в первую очередь ОАЭ, которые оценивали такую возможность модернизации, да и для нашей армии это будет полезно.

— Каким испытаниям подвергается "Курганец-25"?

— Как вы знаете, сейчас мы проводим предварительные испытания. Дело в том, что машина новая, поэтому каждый узел и элемент требуют своего вида испытаний. Идут ходовые испытания, следующий этап — стрельбы, потом — специальные виды испытаний.

— Что это?

— Это испытания, определяющие защищенность изделия.

— То есть будут стрелять по ней?

— В обязательном порядке.

— Какова линейка машин на платформе "Курганец-25"?

— В будущем планируется устанавливать на эту платформу все типы вооружений, которые подходят по грузоподъемности и типу, а также в соответствии с пожеланиями заказчика. Это будет большая линейка, поэтому ограничиться конкретным списком сложно.

Замысел Минобороны в том, чтобы сделать унифицированные платформы всех классов. Если говорить о колесных, то это "Бумеранг", если о легких и средних гусеничных — "Курганец", а если о тяжелых, то это "Армата".

— Какие еще ОКР ведете?

— В принципе, это те машины, о которых мы говорили, плюс еще проводится работа по улучшению БМП-3 — в частности, на нее устанавливается комплекс управляемого вооружения "Атака". Кроме того, проводятся работы по улучшению защищенности этой машины. 


Беседовал Алексей Паньшин
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
ОАЭ
Россия
Продукция
Армата
Атака
БМД-3
БМД-4
БМП-3
БМП-3Ф
БТР-50
Бумеранг
Курганец-25
МТ-ЛБ
Компании
КБМ
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
СКБМ Курган
СКБМ Самара
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 08:17
  • 46
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
  • 28.08 08:09
  • 1
Global Hawk станет носителем боевых лазеров
  • 28.08 08:01
  • 28
Как сообщается, серийный вариант истребителя Т-50 получил официальное наименование Су-57
  • 28.08 08:01
  • 1
Российские войска в Сирии опробовали новый способ секретной связи
  • 28.08 07:50
  • 1
Робот для поиска и анализа зарубежных инновационных разработок будет создан в РФ
  • 28.08 07:42
  • 1
Малогабаритные атомные батареи для Арктики планируется создать в интересах МО к 2023 году
  • 28.08 07:25
  • 4
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 28.08 07:10
  • 21
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 28.08 06:28
  • 3
"Адмирал Чабаненко" застрял на заводе еще на пять лет
  • 28.08 05:47
  • 1
Опыт применения авиации в Сирии ляжет в основу развития системы вооружения ВКС РФ
  • 28.08 05:32
  • 1
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
  • 28.08 01:26
  • 1
Авиапром переводят на проектное финансирование
  • 27.08 23:36
  • 11
Минобороны Индонезии обнародовало ценовые параметры контракта по закупке 11 истребителей Су-35
  • 27.08 23:20
  • 18
В тульском КБП разрабатывается версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на гусеничном ходу
  • 27.08 23:14
  • 12
Боевой модуль "Эпоха" в экспозиции форума "Армия-2017"
другие обсуждаемые темы