Военные музыканты представляют Россию на международном фестивале в Китае
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Военный оркестр
Источник: Артем Коротаев/ТАСС
Коллектив Восточного военного округа исполнит попурри на темы русских народных песен и музыкальные композиции на военную тематику
ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Военные музыканты Восточного военного округа (ВВО) представляют Россию в КНР на четвертом фестивале военных оркестров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила в пятницу пресс-служба ВВО.
"50 военных музыкантов Восточного военного округа принимают участие в четвертом международном музыкальном фестивале военных оркестров государств - членов ШОС "Труба мира - 2017", который стартовал в Шанхае. Творческий коллектив ВВО исполнит попурри на темы русских народных песен и музыкальные композиции военной тематики", - говорится в сообщении.
Кроме российских военных музыкантов на фестивале выступят музыкальные коллективы из Китая, Пакистана, Таджикистана, Киргизии.
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25.08.2017
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