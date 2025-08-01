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Болгарский президент: Нет смысла вкладываться в модернизацию устаревших МиГ-29

25.08.2017 Военное обозрение 68 0
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МиГ-29А
МиГ-29А ВВС Болгарии
Источник: Anton Balakchiev

Болгарский телеканал Нова ТВ сообщает о том, что президент страны Румен Радев (в прошлом военный лётчик и командующий ВВС страны) раскритиковал возможности истребителя МиГ-29. Находясь с визитом в Бургасе, Радев заявил о том, что не является сторонником модернизации советских истребителей, так как они «серьёзно уступают натовским».

Радев: Нецелесообразно вкладывать силы и средства в ремонт устаревшей техники.

После таких слов, должно быть, как минимум улыбнулись российские военные лётчики, которые накрывают колонны террористов в Сирии на «устаревшей технике» - например, самолётах Су-24 и Су-25, которые прошли своевременную модернизацию. Пальцем у виска явно покрутили бы и лётчики пилотажной группы "Стрижи", которые на 17-тонных МиГ-29 выполняют невероятные по красоте и сложности фигуры высшего пилотажа.

Если болгарские власти довели авиацию до того, что до техобслуживания самолётов (тех же МиГ-29) долгие годы никому не было дела – так стремились в НАТО – то это вовсе не означает, что закупка самолётов производства стран Североатлантического альянса что-то в этом направлении кардинально поменяет.

Ранее правительство страны собиралось приобрести несколько шведских Saab JAS-39C/D Gripen, которые уже применялись зарубежными ВВС. Однако потом было решено от закупки отказаться ввиду нехватки финансовых средств.

Кстати, на сентябрь София наметила совместные учения ВВС Болгарии и Израиля. Портал Burgas.ru сообщает, что от Болгарии участие в учениях примут 42 единицы техники.
24.08.2017
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Болгария
Израиль
Россия
Сирия
Швеция
Продукция
Gripen NG
МиГ-29
Су-24
Су-25
Компании
SAAB
Проекты
NATO

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