Заменит ли Россия МиГ-31 беспилотным перехватчиком ПАК-ДП? (The National Interest, США)



Истребитель-перехватчик МиГ-31

Источник: © РИА Новости, Павел Лисицын Истребитель-перехватчик МиГ-31Источник: © РИА Новости, Павел Лисицын

Российская самолетостроительная корпорация МиГ рассчитывает в дальнейшем разработать беспилотную версию ПАК-ДП - будущей замены своего перехватчика МиГ-31.

Впрочем, многие сомневаются, что ПАК-ДП в принципе когда-нибудь будет создан. Кроме того, не совсем ясно, сумеет ли РСК МиГ, в советское время известная как конструкторское бюро Микояна и Гуревича, сохранить независимость в российской зонтичной компании под названием "Объединенная авиастроительная корпорация". Возможно, она будет поглощена компанией "Сухой" - своей главной соперницей, господствующей на российском рынке истребителей со времен распада Советского Союза.

"Это будет совершенно новый самолет, где будут применены совершенно новые технологии по работе в арктической сфере", - заявил информационному агентству ТАСС гендиректор МиГ Илья Тарасенко на проходившем в Подмосковье военно-техническом форуме "Армия-2017".

"Этот самолет будет охранять всю границу нашей Родины. Потом будет переводиться в проект беспилотный".

В статье ТАСС говорится, со ссылкой на главнокомандующего Военно-космическими силами России генерал-полковника Виктора Бондарева, что разработка ПАК- ДП не начнется до 2019 года. На деле если программа ПАК-ДП и будет запущена, то не раньше середины 2020-х годов.

"На мой взгляд, с учетом всех существующих ограничений, вряд ли что-нибудь возникнет до 2023-2025 годов", - заявил The National Interest старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований московской Высшей школы экономики Василий Кашин.

"Сперва нам нужно перейти к массовому производству ПАК-ФА", - отметил он.

Специалист по российским вооруженным силам из Военно-морского аналитического центра Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett) согласен с этим.

"Пока трудно что-либо сказать-для разработки такого самолета Министерству обороны нужно будет выделить немало ресурсов", - заметил Бендетт National Interest.

"Россия дает понять, что она движется в сторону малозаметных и беспилотных летательных аппаратов, но это - дорогостоящие проекты даже для богатых американских вооруженных сил".

Бендетт также добавил, что Россия только начала производить ПАК-ФА, а ПАК-ДА пока остается на уровне концепции. Более того, превратить пилотируемый самолет в беспилотный тоже будет не так-то просто.

"Переделка существующих пилотируемых самолетов в их беспилотные версии требует значительного технического потенциала и значительных ресурсов - в то время, как у России есть серьезные проблемы с современными БПЛА-технологиями", - подчеркнул он.

"Например, Тарасенко в своем заявлении сообщил, что корпорация МиГ производит средние и тяжелые беспилотные летательные аппараты. Между тем это утверждение не совсем соответствует действительности: несколько проектов МиГ годами оставались на чертежной доске. Скажем, разработка ударного БПЛА "Скат" так и не была завершена и со временем переросла в совместный проект конструкторских бюро "Cухой" и МиГ "Охотник"".

Кроме того, даже если Россия запустит проект ПАК-ДП, неизвестно, останется ли МиГ независимой структурой достаточно долго, чтобы принять в нем участие. Считается, что "Сухой" уже давно строит планы на поглощение легендарной корпорации МиГ, которая, несмотря на свою славную историю, переживает в постсоветскую эпоху не лучшие времена.

"Им повезет, если они останутся независимым конструкторским бюро", - заявил National Interest научный сотрудник Военно-морского аналитического центра Майкл Кофман (Michael Kofman), специализирующийся по российским вооруженным силам.

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)