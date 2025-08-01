Тысячи новых ракет для врагов США



Запуск ракеты "Томагавк" с ракетного крейсера Cape St. George

Источник: U.S. Navy/Reuters Запуск ракеты "Томагавк" с ракетного крейсера Cape St. GeorgeИсточник: U.S. Navy/Reuters

США создают новую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд

В США состоялась церемония передачи американскому флоту корпорацией Raytheon четвертой тысячи крылатых ракет морского базирования "Томагавк" со дня принятия их на вооружение. Юбилейная поставка пришлась на вариант КРМБ, версии "Блок IV". Американские промышленники и моряки обсудили планы по модернизации "Томагавка" в расчете на срок его службы до 2050-х годов.

В последней модификации "Томагавка" - версии RGM-109E Tomahawk Land Attack Missile Block IV - использованы самые последние достижения американской оборонной промышленности. Как пишет издание Defense News, масса этой ракеты составляет полторы тонны, из которых 340 кг приходится на осколочно-фугасную боевую часть. Скорость полета - до 880 км/ч (0,5-0,75 М). Дальность полета - 1600-2400 км. Точность попадания (круговое вероятное отклонение) - 5-10 м.

Тем не менее военно-морские силы США уже готовятся отправлять ранние варианты "Томагавка" "Блок IV", состоящие на вооружении флота с начала 2000-х годов, на предприятия корпорации Raytheon, чтобы модернизировать навигационные и коммуникационные системы, а также совершенствовать боевые части. Предполагается, что это произойдет в 2019 году.

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Raytheon, помимо всего прочего, установкой новой головки самонаведения планирует довести "Томагавк" до уровня противокорабельной ракеты дальнего действия и тем самым значительно повысить боевые возможности ВМС США.

КРМБ "Томагавк" впервые была применена в операции "Буря в пустыне" в 1991 году. С тех пор в войнах и вооруженных конфликтах, в которых принимали участие ВМС США, ракета была запущена более 2,3 тыс. раз. В частности, приблизительно 200 "Томагавков" были применены в операции "Буря в пустыне" в 1991 году и примерно 800 были запущены во время операции "Свобода Ираку" в 2003 году. Еще около 200 "Томагавков" были запущены в ходе ударов по Ливии в 2011 году. "Однако

Китай и Россия вкладывают немалые средства в создание и развитие зенитных ракетных систем большой огневой производительности, и ракета "Томагавк" с дозвуковой скоростью полета не выглядит на этом фоне такой уж неуязвимой",

- напоминает "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Кроме того, у "Томагавка" появился конкурент и, собственно, в Соединенных Штатах. К таковому относят противокорабельную ракету большой дальности AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile - "Противокорабельная ракета большой дальности") разработки фирмы Lockheed Martin.

"Это изделие американского ВПК рассматривается как перспективное противокорабельное вооружение кораблей и палубных самолетов ВМФ США, - пояснил Константин Макиенко. - Дальность пуска ракеты составляет 930 км. В настоящее время она проходит испытания и уже запущена в малосерийное производство. Принятие на вооружение этого изделия в США ожидается в 2018 году".

В исследовании 2014 года для Центра стратегических и бюджетных оценок аналитик Брайан Кларк утверждал, что ВМС США должны детально исследовать новые боевые возможности этой ПКР, изготовленной с учетом технологии стелс. В связи с этим, по словам Кларка, следует максимально использовать для запуска ракеты AGM-158C уже имеющиеся на кораблях ВМС США устройства вертикального пуска типа Мк41, в том числе и для поражения береговых объектов.

Исследование еще тогда выделило возможные проблемы с такими противниками на море, как Иран, Россия и Китай. Известно, что все три страны уделяют большое внимание созданию и совершенствованию противокорабельных ракет.

Российские, иранские и китайские ПКР, по мнению американских аналитиков, могут быть запущены в достаточных количествах, чтобы заставить корабли ВМС США израсходовать весь боекомплект зенитных управляемых ракет,

перегрузить потоком целей боевую информационно-управляющую систему "Иджис" и тем самым сделать американские эсминцы и крейсера уязвимыми для последующих ударов. Брайан Кларк акцентировал внимание на реальности подобных ситуаций, а также на том, что огневая производительность универсальных вертикальных пусковых установок может быть повышена.

Аналитик отметил, что у "Томагавка" было и остается немало достоинств. Эта ракета была изготовлена большой серией, ей оснащены очень многие боевые платформы в американском флоте, и изделие обладает весьма большим модернизационным потенциалом. "Томагавк" может оснащаться головными частями самого различного типа, вплоть до волнового оружия и комплектов для ведения РЭБ, подчеркнул Брайан Кларк. "В настоящее время ракета "Томагавк" может применяться даже как беспилотный летательный аппарат дальнего действия", - отметил Кларк.

Самым страшным врагом для ракет этого типа, подчеркивают американские аналитики, были и остаются зенитные ракетные системы высокой огневой производительности. Корпорация Raytheon существенно снизила за последнее время радиолокационную заметность своей ракеты, но специалисты фирмы дружно отказываются говорить о каких-либо деталях и показателях в этой сфере.

Некоторые аналитики предполагают, что совместное боевое применение ракет LRASM и "Томагавк" может создать непреодолимые и смертоносные по своим последствиям проблемы даже для самых искушенных противников США.

Глава департамента КРМБ "Томагавк" капитан 1-го ранга Maрк Джонсон заявил на юбилейной церемонии в Тусоне, что очередная модернизация навигационной системы ракеты гарантирует безусловное поражение цели, даже если будет отключена система глобального позиционирования GPS.

Корпорация Raytheon желает быть уверенной, что ее проверенная временем и в боях ракета по-прежнему остается основой ударной мощи ВМС США. Военно-морские силы США готовятся к подписанию контракта по противокорабельной версии "Томагавка". Джонсон сказал, что пока еще головка самонаведения требует некоторого совершенствования. Ракета, по его оценкам, будет готова примерно к 2022 году.

По словам высшего должностного лица программы "Томагавк" Дэйва Адамса, корпорация Raytheon сегодня рассматривает самые различные наборы бортового снаряжения для ракеты. Адамс не вдавался в подробности, но тем не менее отметил, что

у "Томагавка" есть возможность самостоятельно производить электроэнергию. Кроме того, ракета, по его словам, обладает способностями совершать полеты в назначенной зоне, прежде чем быть направленной к конкретной цели.

"Совершенно очевидно, что у "Томагавка" есть очень хорошие коммуникационные возможности и они будут в ближайшее время модернизированы. Это позволит ракете дежурить в воздухе на очень больших дальностях. У "Томагавка" есть еще одна уникальная черта, - заявил Адамс. - Действие любого управляемого оружия зачастую ограничено мощностью аккумуляторных батарей. "Томагавк" обладает возможностями по генерации электроэнергии в полете. Это предоставляет КРМБ новые варианты боевого применения".

Что касается ракеты AGM-158C LRASM, то американские аналитики сходятся во мнении, что на данном этапе отдавать ей предпочтение было бы неверным, поскольку ракета Lockheed значительно дороже КРМБ "Томагавк".

"Это не та ситуация, где предстоит неизбежный выбор, - сказал Эрик Вертайм, военно-морской аналитик, автор и редактор Военно-морского института США. - У вас есть проверенное временем и в боях оружие - КРМБ "Томагавк", и есть ракета AGM-158C LRASM, которая еще не применялась в боевой обстановке. По крайней мере, я бы сказал так - "Томагавк" заполняет все возможные промежутки в этой сфере вооружений для ВМС, пока новая система в полном объеме не пройдет все необходимые испытания и не будет принята на вооружение".

Вертайм также подчеркнул, что ракета корпорации Raytheon пригодна для применения по таким объектам, где пока не требуется весь спектр способностей ракеты фирмы Lockheed.

LRASM пока планируется применять с таких носителей, как палубный самолет F/A-18 Super Hornet и стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.

Также сообщается, что Lockheed Martin и Raytheon будут работать над новой крылатой ракетой, способной нести ядерный заряд, для бомбардировщиков дальнего радиуса действий.

Пресс-служба ВВС США сообщает, что первоначальные контракты рассчитаны на общую сумму в $900 млн и на 54 месяца. Как отмечается, после этого ВВС США выберут одну из двух этих компаний для производства 1 тысячи ракет.

"Это оружие позволит модернизировать военно-воздушную часть нашей ядерной триады", - цитирует РИА "Новости" министра ВВС США Хезер Уилсон. Она выразила уверенность в том, что "стратегия сдерживания срабатывает в отношении противников США, которые могут оценивать степень риска". Также она отметила, что "это оружие позволит расширить возможности" американских ВВС. При этом министр выразила уверенность, что модернизация будет эффективна с точки зрения затрат.

Михаил Ходаренок