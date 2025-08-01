Нельзя отрицать негативное воздействие санкций, заявляют в Минобороны
|
|
Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минобороны России признает негативное воздействие западных санкций на военно-техническое сотрудничество России с другими странами, сказал в четверг замглавы ведомства Александр Фомин.
"Нельзя отрицать негативного воздействия санкций. Не секрет, что мир сейчас и уровень глобализации достаточно высок - и, конечно же, в том числе и проработка и производство оружия используется по требованию в основном иностранных заказчиков и иностранные комплектующие, и элементы отдельные. В этом смысле, конечно же, воздействие санкций негативное, оно существует", - сказал замминистра в эфире телеканала "Россия 24".
|
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.08.2017 Учения "Запад-2017" не являются актом агрессии, считает замминистра обороны
25.08.2017 В Минобороны рассказали об успехах в импортозамещении
25.08.2017 Замглавы Минобороны провел встречи с зарубежными коллегами на форуме "Армия-2017"
24.08.2017 Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
22.08.2017 Россия передаст Абхазии военное имущество в рамках договора о стратегическом партнерстве
22.08.2017 Александр Фомин встретился с начальником Генерального штаба ВС Абхазии Анатолием Хрулевым
18.08.2017 Александр Фомин встретился с министром национальной обороны Экваториальной Гвинеи Хувеналом Нсуе
17.08.2017 Россия и Экваториальная Гвинея обсудили военное сотрудничество