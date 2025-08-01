Нельзя отрицать негативное воздействие санкций, заявляют в Минобороны



Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минобороны России признает негативное воздействие западных санкций на военно-техническое сотрудничество России с другими странами, сказал в четверг замглавы ведомства Александр Фомин.

"Нельзя отрицать негативного воздействия санкций. Не секрет, что мир сейчас и уровень глобализации достаточно высок - и, конечно же, в том числе и проработка и производство оружия используется по требованию в основном иностранных заказчиков и иностранные комплектующие, и элементы отдельные. В этом смысле, конечно же, воздействие санкций негативное, оно существует", - сказал замминистра в эфире телеканала "Россия 24".