В Минобороны рассказали об успехах в импортозамещении



Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российская промышленность провела импортозамещение по основным направлениям производства продукции военного назначения, заявил в четверг замминистра обороны Александр Фомин.

Отвечая на вопрос о влиянии западных санкций на военно-техническое сотрудничество России с другим странами, Фомин рассказал, что существуют симметричные меры ответа на них, в том числе по организации альтернативного производства и импортозамещению.

"Достаточно хорошие результаты мы имеем. Может быть не по всем направлениям, но большая часть импортозамещения уже осуществлена", - сказал замминистра в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, российская промышленность и разработчики уже могут обойтись без участия иностранных партнеров.