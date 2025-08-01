В Минобороны рассказали об успехах в импортозамещении
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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российская промышленность провела импортозамещение по основным направлениям производства продукции военного назначения, заявил в четверг замминистра обороны Александр Фомин.
Отвечая на вопрос о влиянии западных санкций на военно-техническое сотрудничество России с другим странами, Фомин рассказал, что существуют симметричные меры ответа на них, в том числе по организации альтернативного производства и импортозамещению.
"Достаточно хорошие результаты мы имеем. Может быть не по всем направлениям, но большая часть импортозамещения уже осуществлена", - сказал замминистра в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, российская промышленность и разработчики уже могут обойтись без участия иностранных партнеров.
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24.08.2017
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