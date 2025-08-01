Авиационные средства поражения для беспилотных летательных аппаратов

Как сообщил веб-ресурс missiles2go.ru , в специальной экспозиции "Инновационного клуба" в рамках 3-го Международного военно-технического форума "Армия-2017" на стенде ООО "ОКБ Авиаавтоматика" (Курск) представлен новый комплекс авиационного вооружения для БЛА (КАВБ). Работы ведутся совместно с ООО "ВАИС-Техника" (Жуковский).

Управляемые боеприпасы комплекса авиационного вооружения для БЛА (КАВБ) совместной разработки.ООО "ОКБ Авиаавтоматика" (Курск) и ООО "ВАИС-Техника" (Жуковский) в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) missiles2go.ru

Как сообщили представители компании ОКБ "Авиаавтоматика", семейство боеприпасов построено по модульному принципу с единой конструктивной базой. Представленные образцы авиационных средств поражения унифицированы между собой по поперечному размеру фюзеляжа (длина фюзеляжа может быть различной) и хвостовому оперению. Возможна установка фиксированного х-образного крыла или раскрывающегося в полете крыла большого размаха (планирующий боеприпас). Один из образцов УАСП снабжен тепловизионной системой наведения. Возможно применение малогабаритного двигателя.

Массы боеприпасов, по словам разработчиков, варьируются от 25 до 50 кг. Дальности пуска - до 100 км. В качестве БЧ предполагается применение малогабаритных боевых элементов от снарядов РСЗО. Устройство подвески также унифицировано.

В экспозиции представлен беспилотный авиационный комплекс с БЛА "Юпитер" с КАВБ (на фото), способный нести пару боеприпасов массой 25 кг. Ранее этот БЛА был представлен на "ИННОПРОМе" компанией КБ "АЭРОСТАРТ" (г.Екатиринбург).

Боеприпасы, разрабатываемые в инициативном порядке около трёх лет, недавно приняты для испытаний на одном из "больших" отечественных БЛА. Главным образом, АСП предназначены для высокоточного поражения малогабаритных подвижных целей.

ООО "Опытно-конструкторское бюро "Авиаавтоматика" создано 27 сентября 2006 года, как дочерняя компания в составе холдинга ОАО "Прибор" (сейчас - АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова"). Предприятие также ведет другие разработки. Среди проектов - наземный пункт управления БЛА, летный имитатор авиационных средств поражения, автоматизированная контрольно-проверочная аппаратура цепей управления авиационных средств поражения для самолетов и вертолетов, система бортовых измерений для проведения летных испытаний авиационной техники, бортовая аппаратура мониторинга технического состояния, системы видеоаналитики и видеообработки.

Управляемые боеприпасы комплекса авиационного вооружения для БЛА (КАВБ) совместной разработки.ООО "ОКБ Авиаавтоматика" (Курск) и ООО "ВАИС-Техника" (Жуковский) в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) missiles2go.ru