Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Боевой модуль "Эпоха" в экспозиции форума "Армия-2017"

25.08.2017 bmpd.livejournal.com 80 0
0
Понравилась новость?
 0

В экспозиции проходящего 3-го Международного военно-технического форума "Армия-2017" АО "Конструкторское бюро приборостроения" (КБП, Тула) продемонстрировало макет перспективного необитаемого боевого модуля "Эпоха", причем установленного на моделях БМП-2 и БМП-3. Модуль "Эпоха" демонстрируется в варианте с оснащением 57-мм автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57 и оснащен пусковыми установками ПТУР "Корнет" и представленного КБП нового перспективного управляемого ракетного комплекса "Булат" (с малогабаритными ракетами для поражения огневых точек и легкобронированной и небронированной боевой техники).

Модель БМП-2 с перспективным необитаемым боевым модулем "Эпоха" в варианте с оснащением 57-мм автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57 и пусковыми установками ПТУР "Корнет" и нового перспективного управляемого ракетного комплекса "Булат", в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) otvaga2004.mybb.ru

Модель БМП-3 с перспективным необитаемым боевым модулем "Эпоха" в варианте с оснащением 57-мм автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57 и пусковыми установками ПТУР "Корнет" и нового перспективного управляемого ракетного комплекса "Булат", в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) otvaga2004.mybb.ru

Перспективный управляемый ракетный комплекс "Булат" и его размещение на боевом модуле "Эпоха" (с) кадры из видеопрезентации АО "Конструкторское бюро приборостроения" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" (via otvaga2004.mybb.ru )
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
БМП-3
Корнет
Т-64БМ Булат
Компании
КБП
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.08 01:44
  • 1
Эвакуаторы на все случаи жизни
  • 25.08 01:02
  • 19
Истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет работать в космосе
  • 25.08 00:21
  • 11
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 25.08 00:18
  • 4
Минобороны Индонезии обнародовало ценовые параметры контракта по закупке 11 истребителей Су-35
  • 24.08 22:55
  • 23
Der Standard: на Чёрном море русские испытывают новое средство против GPS
  • 24.08 21:51
  • 4
ОСК достроит для Индии два фрегата проекта 11356, заложенные для ВМФ РФ
  • 24.08 21:21
  • 3
Кандидат в канцлеры ФРГ: Я потребую, чтобы США вывезли ядерное оружие из Германии
  • 24.08 21:16
  • 700
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 24.08 21:12
  • 2
Вопросы диверсификации российского ОПК обсудили на форуме "Армия-2017"
  • 24.08 19:56
  • 17
Патрушев назвал минусы использования импортного программного обеспечения
  • 24.08 19:42
  • 70
Вверх-вниз
  • 24.08 19:22
  • 5
ВЦИОМ: доля гордящихся своей армией россиян достигла 90%
  • 24.08 19:05
  • 5
"Бумеранг" с обитаемым боевым модулем "Бережок"
  • 24.08 18:50
  • 3
Пикап "Вепрь NEXT"
  • 24.08 17:17
  • 1
Под прикрытием русофобов НАТО идет на восток
другие обсуждаемые темы