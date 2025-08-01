Боевой модуль "Эпоха" в экспозиции форума "Армия-2017"
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В экспозиции проходящего 3-го Международного военно-технического форума "Армия-2017" АО "Конструкторское бюро приборостроения" (КБП, Тула) продемонстрировало макет перспективного необитаемого боевого модуля "Эпоха", причем установленного на моделях БМП-2 и БМП-3. Модуль "Эпоха" демонстрируется в варианте с оснащением 57-мм автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57 и оснащен пусковыми установками ПТУР "Корнет" и представленного КБП нового перспективного управляемого ракетного комплекса "Булат" (с малогабаритными ракетами для поражения огневых точек и легкобронированной и небронированной боевой техники).
Модель БМП-2 с перспективным необитаемым боевым модулем "Эпоха" в варианте с оснащением 57-мм автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57 и пусковыми установками ПТУР "Корнет" и нового перспективного управляемого ракетного комплекса "Булат", в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) otvaga2004.mybb.ru
Модель БМП-3 с перспективным необитаемым боевым модулем "Эпоха" в варианте с оснащением 57-мм автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57 и пусковыми установками ПТУР "Корнет" и нового перспективного управляемого ракетного комплекса "Булат", в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) otvaga2004.mybb.ru
Перспективный управляемый ракетный комплекс "Булат" и его размещение на боевом модуле "Эпоха" (с) кадры из видеопрезентации АО "Конструкторское бюро приборостроения" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" (via otvaga2004.mybb.ru )
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24.08.2017
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