Спущен на воду пограничный сторожевой корабль "Дозорный"

22 августа 2017 года на ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке состоялся спуск на воду строящегося для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничного сторожевого корабля "Дозорный" проекта 22460 (шифр "Охотник", разработчик - АО "Северное проектно-конструкторское бюро") с заводским номером 302.

Спуск на воду в плавучем доке строящегося на ОАО "Восточная верфь" для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничного сторожевого корабля "Дозорный" проекта 22460 (заводской номер 302). Владивосток, 22.08.2017 (с) Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive

"Дозорный" стал третьим пограничным сторожевым кораблем (ПСКР) проекта 22460, построенным на ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке. Строительство корабля с заводским номером 302 осуществляется по выданному 30 декабря 2014 года ФСБ России "Восточной верфи" контракту стоимостью 2,374 млрд рублей, сдача должна быть произведена к декабрю 2017 года.

Ранее "Восточная верфь" построила два ПСКР проекта 22460, первый из которых "Сапфир" (заводской номер 300) был передан в состав пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю 28 мая 2015 года, а второй "Коралл" (заводской номер 301) был сдан 17 декабря 2015 года.

Основное строительство ПСКР проекта 22460 осуществляется на АО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге, которое сдало уже семь кораблей этого типа. Головной корабль серии "Рубин" (заводской номер 501) был завершен постройкой на СФ "Алмаз" в 2009 году и 12 мая 2010 года принят в состав Черноморско-Азовского пограничного управления Пограничной службы ФСБ России. Также на СФ "Алмаз" в Санкт-Петербурге были построены ПСКР данного типа "Бриллиант" (заводской номер 502, сдан 26 июня 2012 года), "Жемчуг" (заводской номер 503, сдан 21 сентября 2012 года), "Изумруд" (заводской номер 504, сдан 27 июня 2014 года), "Аметист" (заводской номер 505, сдан 3 октября 2014 года), "Проворный" (заводской номер 506, сдан в ноябре 2016 года) и "Надёжный" (заводской номер 508, сдан в декабре 2016 года).

В достройке на плаву на СФ "Алмаз" сейчас находятся ПСКР проекта 22460 "Преданный" (заводской номер 507) и "Бдительный" (заводской номер 509), а в стадии стапельного строительства - ПСКР "Безупречный" (заводской номер 510, официально заложен 24 мая 2017 года) и корабль с заводским номером 511.

Таким образом, "Дозорный" стал 12-м спущенным на воду ПСКР проекта 22460.

Спуск на воду в плавучем доке строящегося на ОАО "Восточная верфь" для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничного сторожевого корабля "Дозорный" проекта 22460 (заводской номер 302). Владивосток, 22.08.2017 (с) Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive

Репортаж о спуске ПСКР "Дозорный" телекомпании "Приморье":