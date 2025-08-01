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Израиль опасается крушения своей стратегии в Сирии

25.08.2017 bmpd.livejournal.com 54 0
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В свете состоявшегося 23 августа 2017 года визита в Россию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и главы израильской разведки "Моссад" Йоси Коэна интерес представляет публикация во французском бюллетене "Intelligence online" "Le Mossad craint l’echec de sa politique syrienne".

Встреча Президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, 23.08.2017 (с) Администрация президента России

Так, по информации бюллетеня, до поездки в Россию глава "Моссад" Коэн с группой своих коллег, включая главу военной разведки "Аман" Херци Халеви, побывал в Вашингтоне для встречи со своими американскими визави. В ходе этих двух визитов израильтяне обратились к своим американским и русским собеседникам с просьбой помешать программе развертывания сил ливанских, сирийских и иранских шиитов в районе Голанских высот. Однако, по данным израильских источников, обе миссии окончились провалом. Администрация Дональда Трампа ясно дала понять, что после уничтожения "Исламского государства" США уйдут из Сирии.

Одновременно в секретном израильском докладе разведки говорится о том, что Москва не сможет отбить всю территорию, находящуюся под контролем "ИГ" в Сирии без роста иранского присутствия "на земле". С этой целью Кремль подталкивает Иран к тому, чтобы более активно вовлекаться в сирийские дела, а не отзывать свои войска домой, как некоторое время назад полагал Израиль. Израильская разведка считает, что наиболее вероятным выглядит сценарий, в соответствии с которым Иран скоро отправит туда своим многочисленные формирования Корпуса стражей исламской революции ("Пасдаран").

Стратегия Израиля в сирийском кризисе в первую очередь заключалась в тактических шагах, нацеленных на сохранение спокойствия в районе Голанских высот за счет ослабления ливанского движения "Хезболла", которое воевало на стороне президента Сирии Башара Асада. Но на сегодняшний день Асад гарантированно остается у власти, а "Хезболла" и иранцы продолжают прибывать в страну.
24.08.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Израиль
Иран
Ливан
Россия
Сирия
США
Франция
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд

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