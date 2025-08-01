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План поставок новой техники по гособоронзаказу-2017 выполнен на 43%

25.08.2017 ТАСС 90 0
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Юрий Борисов
Юрий Борисов
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов отметил, что за последние пять лет была серьезно подтянута дисциплина "размещения государственного оборонного заказа и его выполнения"

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы уже получили более 43% единиц новой военной техники и свыше 48% отремонтированной из общего количества, запланированного в рамках гособоронзаказа-2017. Об этом сообщил в четверг замминистра обороны РФ Юрий Борисов на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в подмосковном парке "Патриот".

"Свыше 43% серийных образцов уже поставлено от объемов текущего года, и свыше 48% - это по ремонту и сервисному обслуживанию услуг, оказанных для Минобороны", - сказал он.

"За последние пять лет мы серьезно подтянули дисциплину размещения государственного оборонного заказа и его выполнения. По результатам прошлого года выполнение государственного оборонного заказа составило 97%", - напомнил Борисов.

По его словам, большинство предприятий оборонно-промышленного комплекса научились работать с Минобороны в сроки и за те деньги, которые обозначены в контрактах. "В конце года только 3% (заказанной техники - прим. ТАСС) переходят, как правило, на первый квартал следующего года. Обстоятельства бывают разные - объективные и субъективные", - отметил Борисов.

Он уточнил, что в большинстве это случаев обстоятельства носят субъективный характер - это неумение организовать работу на головном предприятии и с кооперацией. "Это основная причина срыва [выполнения ГОЗ]. Это явление и формирует нам просроченную дебиторскую задолженность, когда деньги выплачены, а продукция не получена. Мы с этим боремся, вплоть до уголовных дел", - подчеркнул замминистра обороны.

Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил 26 июля на едином дне приемки военной продукции о выполнении гособоронзаказа-2017 на 34,2% по поставкам новой техники и на 42,2% - по отремонтированной.
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
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Проекты
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ

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