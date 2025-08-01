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Российская армия заинтересовалась чеченскими багги

25.08.2017 ТАСС 72 0
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"Чаборз" М-3
Багги "Чаборз" М-3
Источник: rg.ru

Как сообщили на стенде РУС на форуме "Армия-2017", новейший семиместный многоцелевой багги М-6 представляет собой концепт-кар, который на 90% будет приближен к ходовому образцу

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Российская армия проявила интерес к новейшим многоцелевым багги М-3 и М-6 разработки "Российского университета спецназа" (РУС). Об этом ТАСС сообщил помощник главы Чеченской республики по силовому блоку Даниил Мартынов.

"В ближайшие дни мы передаем военным багги М-3 для эксплуатации, по итогам которых будет разработано техническое задание на создание машины, удовлетворяющей требованиям военных. Как только еще один багги - М-6 - будет окончательно готов, а это займет около 7-8 месяцев, мы также передадим его для проведения испытаний", - сообщил Мартынов.

Как сообщили ТАСС на стенде РУС на форуме "Армия-2017", новейший семиместный многоцелевой багги М-6 представляет собой концепт-кар, который на 90% будет приближен к ходовому образцу. Машина оснащена салоном-трансформером, который может конфигурироваться в зависимости от поставленных задач. Полноприводный багги также получил гибридную дизель-электрическую силовую установку и автоматическую коробку передач. М6 может применяться для транспортировки группы специального назначения, эвакуации раненых, перевозки миномета с расчетом или беспилотный летательный аппарат (БПЛА) со станцией управления. Машина оснащена фаркопом для перевозки прицепных устройств.

Согласно официальным данным РУС, полная масса багги М-6 составляет 2700 кг, запас хода - 250-500 км при применении дизельного двигателя мощностью 170 л.с. и 82 км при применении электрического двигателя, максимальная скорость - свыше 130 км/ч. В состав вооружения машины входит 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Утес" или "Корд" и три 7,62-мм пулемета ПКМ или "Печенег". М-6 в санитарной конфигурации перевозит до четырех носилок с ранеными. Допускается транспортировка багги вертолетами Ми-8, Ми-17 и Ми-26.

По официальным данным РУС, полная масса трехместного багги М-3 составляет 1270 кг, запас хода - 200-500 км при применении бензинового двигателя мощностью 98 л.с., максимальная скорость - свыше 130 км/ч. В состав вооружения машины входит автоматический гранатомет АГС-17 или АГС-30 и один 7.62-мм пулемет. Допускается транспортировка багги вертолетами Ми-8 и Ми-26. По словам представителя РУС, на заводе "Чеченавто" (Гудермес) уже развернуто серийное производство багги М-3 с темпом выпуска 30-50 машин в месяц.
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Дания
Россия
Продукция
АГС-17
АГС-30
Корд
Ми-17
Ми-26
Ми-8
Печенег
ПКМ
Система поражения "Ратник"
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА

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