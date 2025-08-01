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Главком ВКС: самолеты шестого поколения будут переходным этапом к беспилотной авиации

25.08.2017 ТАСС 63 0
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Виктор Бондарев
Виктор Бондарев
Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС

Виктор Бондарев также отметил, что самолет шестого поколения должен совмещать в себе функции ударной, военно-транспортной, дальней, стратегической авиации и истребителя-перехватчика

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Самолет шестого поколения может стать переходным этапом от пилотируемой к беспилотной авиации. Об этом в четверг заявил главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев в интервью телеканалу "Звезда".

"Каким он будет, пилотируемым или беспилотным? Я думаю, и наука подтверждает это, я думаю, что самолет будет переходного облика. Может быть, начнем в пилотируемом варианте, а потом перейдем к беспилотному, но я думаю, что именно самолет шестого поколения - это будет крайний самолет, когда летчик находился именно в этой воздушной среде вместе с комплексом и выполнял основные задачи", - сказал он.

Бондарев также отметил, что самолеты шестого поколения должны быть не истребителями-перехватчиками. "Самолет шестого поколения должен быть по всем: это и в ударной авиации, и в Военно-транспортной авиации, и в Дальней, стратегической авиации, и вертолеты в свое время будут шестого поколения", - пояснил генерал.

Главком ВКС добавил, что со временем оператор беспилотника сможет управлять несколькими самолетами одновременно.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что разработчики военной авиационной техники сейчас уже формируют научно-технические наработки для создания истребителя шестого поколения.
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Бондарев Виктор
Мантуров Денис
Проекты
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