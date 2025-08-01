Концепт роботизированной зенитной ракетной системы "Ермак" представили на "Армии-2017"
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Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт приборостроения им. В.В.Тихомирова"
ЗРС "Ермак" предназначена для эшелонированной обороны мобильных группировок сухопутных войск и наземных объектов от массированного удара средств воздушного нападения противника
КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. НИИ приборостроения имени В. В. Тихомирова представил на круглом столе, прошедшем в рамках форума "Армия-2017", концепт роботизированной зенитной ракетной системы (ЗРС) средней и малой дальности "Ермак", сообщили журналистам в пресс-центре форума.
"ЗРС "Ермак" предназначена для эшелонированной обороны мобильных группировок сухопутных войск и наземных объектов от массированного удара средств воздушного нападения противника. Достигается эшелонированная оборона путем взаимодействия с пунктами управления С-300, боевых машин типа "Тор", ЗПРК типа "Тунгуска", - сообщили в пресс-центре.
В НИИ предложили перевооружить подразделения ПВО на ЗРС "Ермак" к 2030 году. По данным разработчиков, в состав ЗРС будут входить роботизированные пусковые установки, система обнаружения целей, модули малой дальности.
"Благодаря фактору автоматизации появляется возможность дистанционного управления системой с пунктов боевого управления. Пункты, в свою очередь, тоже работают в полностью автоматическом режиме, а оператор вносит в их работу лишь небольшие коррективы", - добавили в пресс-центре.
Разработчики предполагают, что "Ермак" сможет обнаруживать аэродинамические цели на дальности до 250 км, ближняя и дальняя граница поражения целей составляет 0,2-120 км, а нижняя и верхняя - 0,015-28 км. Одновременно система способна обстреливать 48 целей.
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24.08.2017
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