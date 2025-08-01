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Шойгу оценил на "отлично" действия войск на учениях сил МТО под Ярославлем

25.08.2017 ТАСС 75 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Замглавы военного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что не может "дать оценку выше или ниже той, которую дал министр обороны"

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу оценил на "отлично" действия войск Западного военного округа на учениях сил и средств материально-технического обеспечения (МТО) в районе Ярославля. Об этом сообщил в четверг журналистам замглавы военного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков, осуществляющий руководство маневрами.

"Я не могу дать оценку выше или ниже той, которую дал министр обороны. Мы с командующим войсками Западного военного округа спросили, какая оценка, товарищ министр. Он ответил: "Оценка вам - "отлично", - заявил Булгаков.

"Не так просто проехать по наведенному (через реку - прим. ТАСС) железнодорожному мосту танкам, бронетранспортерам. Не так просто провести по нему железнодорожные эшелоны. Вот вам и оценка действий войск", - также отметил он.

По словам замминистра, эти учения были уникальны тем, что в ходе них была обеспечена непрерывность движения войск вне зависимости от встречающихся у них на пути преград. "В то время, когда наводился мост, переправа войск и материальных средств через реку шла понтонными переправами, железнодорожными паромами, в цистернах, в вагонах везли. Когда же мост был наведен и было открыто сквозное движение, проблема сразу снялась", - пояснил генерал.

Он также отметил высокий профессионализм военных железнодорожников. "Когда наводился мост через Волгу, скорость ветра достигала 18 м/с, а такие мосты можно наводить при скорости не более 12 м/с. Поэтому войска навели мост сверх всех тех требований, которые предусмотрены действующими инструкциями, они намного перекрыли установленные нормативы, а там стыковка звеньев (моста - прим. ТАСС) измеряется миллиметрами. В этом и состоит сложность и ювелирность действий", - резюмировал замглавы военного ведомства.
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Минoбороны РФ
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