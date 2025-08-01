Минобороны купило спутник-разведчик "Лотос-М"
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Спутник «Лотос-С»
Источник: http://expert.ru/
Аппараты "Лотос-М" призваны обеспечить дополнительные возможности Космическим войскам РФ
КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны купило на форуме "Армия-2017" спутник-разведчик "Лотос-М". Об этом сообщает корреспонденту ТАСС с церемонии подписания контракта.
Подписи под соглашением на изготовление и поставку космического аппарата поставили заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов и генеральный директор открытого акционерного общества Машиностроительный завод "Арсенал" Александр Устинов.
Космические аппараты "Лотос-М" должны обеспечить дополнительные возможности Космическим войскам РФ.
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24.08.2017
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