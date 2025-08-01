"Адмирал Ушаков" провел боевые стрельбы во время учений в Баренцевом море
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Эскадренный миноносец Северного флота (СФ) «Адмирал Ушаков»
Источник: МО РФ
Были отработаны различные варианты управления огнем в автоматическом и ручном режимах
МУРМАНСК, 24 августа. /ТАСС/. Экипаж эскадренного миноносца Северного флота "Адмирал Ушаков" выполнил артиллерийские стрельбы по воздушным целям во время учений в Баренцевом море. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе флота.
"В учении были задействованы расчеты батарей универсального калибра - носовой и кормовой артиллерийских установок АК-130. Они успешно выполнили стрельбу по имитированной воздушной цели", - сказали на флоте.
Были отработаны различные варианты управления огнем в автоматическом и ручном режимах. Также экипаж корабля провел комплекс стрельб по макетам плавающих мин.
"Адмирал Ушаков" оснащен комплексами крылатых ракет "Москит" и двумя артиллерийскими установками АК-130 со скорострельностью 90 выстрелов в минуту.
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24.08.2017
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