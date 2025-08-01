Минобороны России уверено в полном исполнении гособоронзаказа в 2017 году



Гособоронзаказ

Источник: vpk-news.ru ГособоронзаказИсточник: vpk-news.ru

Минобороны РФ контролирует ход выполнения предприятиями промышленности гособоронзаказа 2017 года и уверено в его выполнении, сообщил журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов на форуме "Армия-2017".

"Показатели по этому году будут не хуже, чем в прошлом году", — сказал Борисов.

Он напомнил, что в 2016 году процент выполнения гособоронзаказа составил 97%.

Борисов сообщил, что в 2017 году армия и флот уже получили от промышленности более 43% серийных новых образцов, заказанных по гособоронзаказу, и более 48% отремонтированной техники от общего объема заказа.

Борисов добавил, что в Сирии было испытано свыше 600 образцов вооружения и военной техники. "От ряда образцов нам пришлось отказаться. Практика показала, что они не выдерживают те требования, которые мы изначально к ним предъявляли", — сказал Борисов.