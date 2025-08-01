РСК "МиГ" модернизирует партию перуанских истребителей МиГ-29



MiG-29SMP ВВС Перу. Источник: operatorchan.org MiG-29SMP ВВС Перу. Источник: operatorchan.org

Корпорация "МиГ" осуществит модернизацию самолетов МиГ-29 ВВС Перу, сообщает пресс-служба РСК "МиГ".

"В период с 2008 по 2014 год корпорацией "МиГ" модернизировано восемь самолетов МиГ-29 ВВС Перу до уровня МиГ-29СМ. В перспективе планируется модернизировать еще партию самолетов, таким образом, эти машины с высокими боевыми характеристиками будут находиться в составе ВВС Перу еще минимум 15 лет", — говорится в сообщении, поступившем в RNS.

По информации РСК "МиГ", в четверг в Раменском (Московская область) состоялась рабочая встреча делегации ВВС Республики Перу с руководством АО "РСК "МиГ"".

"Рынок Латинской Америки является для корпорации "МиГ" одним из ключевых. С 1997 года на вооружении ВВС Республики Перу состоят истребители МиГ-29. Хочу отметить, что за эти годы корпорацией "МиГ" накоплен огромный опыт по модернизации данных авиационных комплексов, который является основой для дальнейшего сотрудничества наших стран, в том числе для возможности поставки ВВС Республики Перу новейших многофункциональных истребителей семейства МиГ", — подчеркнул генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко, которого цитирует пресс-служба.

В рамках развития сотрудничества с ВВС Перу состоялся совместный ознакомительный полет генерального инспектора ВВС Перу — генерал-лейтенанта Родольфо Гарсиа Эскерре со старшим летчиком-испытателем РСК "МиГ" Михаилом Беляевым на истребителе МиГ-29М2. Представитель ВВС Перу высоко оценил возможности глубоко модернизированного истребителя, а также его летно-технические характеристики, сообщает пресс-служба.