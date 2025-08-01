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В Академии Генштаба оценили военные риски для России

25.08.2017 RNS 123 0
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Military_Academy
Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил России. Источник: kapellan.ru

США стремятся расширить свое влияние в странах, расположенных по периметру границ России, в том числе путем организации цветных революций, заявил доцент кафедры Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ Александр Лихоносов.

"Прибалтийские страны считают себя свободными, а США и НАТО считают их передовым плацдармом против России. НАТО не торопясь накапливает там силы под поводом "российской угрозы". Страны полностью под влиянием и контролем гегемона (США. — RNS), являются странами-провокаторами", — сказал Лихоносов на заседании круглого стола о современных войнах в рамках форума "Армия-2017".

По словам эксперта, ряд стран бывшего СССР являются объектом для подготовки цветных революций, чтобы после смены власти новые режимы проводили антироссийский курс. В их числе Белоруссия, сказал эксперт: "Очередник № 1 на цветную революцию. Все для этого есть — деньги, специально обученные люди, нет пока условий". По его словам, сдерживающим фактором для США в этой стране является военный союз Белоруссии и России.

Целью для свержения законной власти, считает эксперт, является и Армения.

Еще одним возможным полигоном для режисеров цветных революций, по словам Лихоносова, является Казахстан. "Но пока нет условий: президент (Нурсултан) Назарбаев держит под контролем ситуацию, страна является военно-политическим союзником России", — сказал эксперт.

Говоря о среднеазиатских республиках, эксперт сравнил Узбекистан, Киргизию и Таджикистан с заряженной бомбой, фитиль которой хотели бы поджечь США руками ИГ, используя фактор радикального исламизма и терроризма.

Оценивая угрозы безопасности России, исходящие от Украины, эксперт отметил, что эта страна "полностью под внешним управлением" США, которые "провоцируют Россию на прямое вооруженное столкновение". "Происходит наращивание военного присутствия гегемона (США. — RNS). В стране существует устойчивая тенденция к расширению внутреннего вооруженного конфликта", — сказал Лихоносов.

По словам эксперта, операция российских ВКС в Сирии оказала положительное влияние на ситуацию в ряде стран СНГ. "Если бы Россия по просьбе руководства страны не вмешалась в сирийский конфликт, бесспорно, военные конфликты уже полыхали (бы) в странах Центральной Азии и на Кавказе, у самых границ России или даже у нас", — сказал Лихоносов.
24.08.2017
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принадлежат RNS
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Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Сирия
США
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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