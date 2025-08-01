Унифицированную аппаратную платформу и программное обеспечение, представляет Воентелеком на форуме "Армия-2017"

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Парк "Патриот" (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Воентелеком" демонстрирует на проходящем в парке "Патриот" международном военно-техническом форуме "Армия-2017" унифицированную аппаратную платформу и программное обеспечение, позволяющее виртуализировать неограниченное количество сетевых функций.

"Различные варианты исполнения такой платформы, размещённой в кабине военного самолёта, отделении управления танка или радиорубке боевого корабля, не только одинаково эффективно предоставят пользователю современные телекоммуникационные услуги, но и свяжут воедино сети всех видов российских войск", - сказал "Интерфаксу-АВН" в четверг представитель компании.

Он пояснил, что из единого центра боевого управления можно будет передать информацию, организовать сеанс видеоконференцсвязи или даже обновить программное обеспечение воинских частей, бригад или соединений на больших территориях.

По словам собеседника агентства, участников и гостей форума заинтересовал также прототип многоцелевой унифицированной машины управления и связи. "Размещённое в ней оборудование предназначено для применения во всех звеньях управления Вооруженных сил РФ, обеспечения взаимодействия видов и родов войск", - сказал он.

Представитель компании сообщил, что в сравнении с принятыми на снабжение и поставляемыми в войска образцами, заложенные в машине современные технические решения в три раза увеличивают дальность связи и настолько же расширяют область применения, предлагают вдвое больше пользовательских сервисов. При этом номенклатура оборудования и его общий объём сокращены в пять раз.

"Многоцелевая машина способна выполнять задачи во взаимосвязи с различными звеньями управления, с предоставлением всевозможных сервисов оперативному составу. Унифицированные модульные платформы с изменяемым специальным программным обеспечением позволяют оперативно конфигурировать любой набор услуг", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эргономичность кузовного пространства обеспечивает необходимые удобства в работе оперативного состава, в том числе при движении машины с максимальной скоростью до 140 км/час. В полевых условиях оборудование способно работать в автономном режиме на протяжении 96 часов.

"Значительно расширить возможности многоцелевой машины управления и связи позволяет использование прицепов различного назначения. Это может быть передвижной дизельный генератор, телескопическая мачта или спутниковая антенна. Компактное оборудование легко монтируется, имеет оптимальный вес и удобно в эксплуатации", - сказал представитель компании.