Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Унифицированную аппаратную платформу и программное обеспечение, представляет Воентелеком на форуме "Армия-2017"

25.08.2017 Интерфакс-АВН 56 0
0
Понравилась новость?
 0
Voentelecom
ФГУП «Воентелеком»

Парк "Патриот" (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Воентелеком" демонстрирует на проходящем в парке "Патриот" международном военно-техническом форуме "Армия-2017" унифицированную аппаратную платформу и программное обеспечение, позволяющее виртуализировать неограниченное количество сетевых функций.

"Различные варианты исполнения такой платформы, размещённой в кабине военного самолёта, отделении управления танка или радиорубке боевого корабля, не только одинаково эффективно предоставят пользователю современные телекоммуникационные услуги, но и свяжут воедино сети всех видов российских войск", - сказал "Интерфаксу-АВН" в четверг представитель компании.

Он пояснил, что из единого центра боевого управления можно будет передать информацию, организовать сеанс видеоконференцсвязи или даже обновить программное обеспечение воинских частей, бригад или соединений на больших территориях.

По словам собеседника агентства, участников и гостей форума заинтересовал также прототип многоцелевой унифицированной машины управления и связи. "Размещённое в ней оборудование предназначено для применения во всех звеньях управления Вооруженных сил РФ, обеспечения взаимодействия видов и родов войск", - сказал он.

Представитель компании сообщил, что в сравнении с принятыми на снабжение и поставляемыми в войска образцами, заложенные в машине современные технические решения в три раза увеличивают дальность связи и настолько же расширяют область применения, предлагают вдвое больше пользовательских сервисов. При этом номенклатура оборудования и его общий объём сокращены в пять раз.

"Многоцелевая машина способна выполнять задачи во взаимосвязи с различными звеньями управления, с предоставлением всевозможных сервисов оперативному составу. Унифицированные модульные платформы с изменяемым специальным программным обеспечением позволяют оперативно конфигурировать любой набор услуг", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эргономичность кузовного пространства обеспечивает необходимые удобства в работе оперативного состава, в том числе при движении машины с максимальной скоростью до 140 км/час. В полевых условиях оборудование способно работать в автономном режиме на протяжении 96 часов.

"Значительно расширить возможности многоцелевой машины управления и связи позволяет использование прицепов различного назначения. Это может быть передвижной дизельный генератор, телескопическая мачта или спутниковая антенна. Компактное оборудование легко монтируется, имеет оптимальный вес и удобно в эксплуатации", - сказал представитель компании.
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.08 01:44
  • 1
Эвакуаторы на все случаи жизни
  • 25.08 01:02
  • 19
Истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет работать в космосе
  • 25.08 00:21
  • 11
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 25.08 00:18
  • 4
Минобороны Индонезии обнародовало ценовые параметры контракта по закупке 11 истребителей Су-35
  • 24.08 22:55
  • 23
Der Standard: на Чёрном море русские испытывают новое средство против GPS
  • 24.08 21:51
  • 4
ОСК достроит для Индии два фрегата проекта 11356, заложенные для ВМФ РФ
  • 24.08 21:21
  • 3
Кандидат в канцлеры ФРГ: Я потребую, чтобы США вывезли ядерное оружие из Германии
  • 24.08 21:16
  • 700
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 24.08 21:12
  • 2
Вопросы диверсификации российского ОПК обсудили на форуме "Армия-2017"
  • 24.08 19:56
  • 17
Патрушев назвал минусы использования импортного программного обеспечения
  • 24.08 19:42
  • 70
Вверх-вниз
  • 24.08 19:22
  • 5
ВЦИОМ: доля гордящихся своей армией россиян достигла 90%
  • 24.08 19:05
  • 5
"Бумеранг" с обитаемым боевым модулем "Бережок"
  • 24.08 18:50
  • 3
Пикап "Вепрь NEXT"
  • 24.08 17:17
  • 1
Под прикрытием русофобов НАТО идет на восток
другие обсуждаемые темы