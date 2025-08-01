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Военные специалисты на форуме "Армия-2017" обсудили роботизацию в работе ПВО

25.08.2017 Интерфакс-АВН 58 0
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Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев

Парк "Патриот" (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - На международном форуме "Армия-2017" эксперты обсудили процессы роботизации работы систем ПВО, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-центре форума.

"Специалисты сошлись во мнении, что, беря во внимания темпы развития технологий, в особенности в военной области, остро встаёт вопрос создания роботизированной системы управления с интегрированными интеллектуальными системами поддержки принятия решений", - сообщили в пресс-центре.


Научно-производственное предприятие "Рубин" презентовало на "круглом столе" специальное программное обеспечение "Система поддержки принятия решения", призванное повысить уровень автоматизации работы комплексов ПВО.

В систему закладываются данные о тактике боевого применения, функциональных обязанностях должностных лиц и информация об организации функционирования системы.

"Опираясь на эту базу, система будет вести сбор данных об обстановке и, получив данные о боевой задаче, сформирует варианты решения, которые будут предложены должностному лицу-оператору. На основании принятого решения будет происходить автоматическая настройка системы для дальнейшего функционирования и выполнения задачи", - добавили в пресс-центре.

Эксперты предполагают, что благодаря использованию подобной системы удастся решить целый ряд проблем. В частности, отпадет необходимость ручного ввода данных при настройке системы, отслеживания и оценки состояния элементов системы, а также существенно расширятся возможности по сбору данных обстановки.
24.08.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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