Военные специалисты на форуме "Армия-2017" обсудили роботизацию в работе ПВО
|
|
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев
Парк "Патриот" (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - На международном форуме "Армия-2017" эксперты обсудили процессы роботизации работы систем ПВО, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-центре форума.
"Специалисты сошлись во мнении, что, беря во внимания темпы развития технологий, в особенности в военной области, остро встаёт вопрос создания роботизированной системы управления с интегрированными интеллектуальными системами поддержки принятия решений", - сообщили в пресс-центре.
Научно-производственное предприятие "Рубин" презентовало на "круглом столе" специальное программное обеспечение "Система поддержки принятия решения", призванное повысить уровень автоматизации работы комплексов ПВО.
В систему закладываются данные о тактике боевого применения, функциональных обязанностях должностных лиц и информация об организации функционирования системы.
"Опираясь на эту базу, система будет вести сбор данных об обстановке и, получив данные о боевой задаче, сформирует варианты решения, которые будут предложены должностному лицу-оператору. На основании принятого решения будет происходить автоматическая настройка системы для дальнейшего функционирования и выполнения задачи", - добавили в пресс-центре.
Эксперты предполагают, что благодаря использованию подобной системы удастся решить целый ряд проблем. В частности, отпадет необходимость ручного ввода данных при настройке системы, отслеживания и оценки состояния элементов системы, а также существенно расширятся возможности по сбору данных обстановки.
|
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.08.2017 Заменит ли Россия МиГ-31 беспилотным перехватчиком ПАК-ДП? (The National Interest, США)
25.08.2017 Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
25.08.2017 Авиационные средства поражения для беспилотных летательных аппаратов
25.08.2017 Боевой модуль "Эпоха" в экспозиции форума "Армия-2017"
25.08.2017 План поставок новой техники по гособоронзаказу-2017 выполнен на 43%
25.08.2017 Российская армия заинтересовалась чеченскими багги
25.08.2017 Концепт роботизированной зенитной ракетной системы "Ермак" представили на "Армии-2017"
25.08.2017 Два фрегата проекта 11356 и две подлодки "Лада" вошли в проект новой ГПВ