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Подготовка операторов беспилотников будет осуществляться в едином центре Технодинамики

25.08.2017 Холдинг «Технодинамика» 145 0
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Холдинги «Технодинамика»
Холдинги «Технодинамика»
Источник: http://avia-equipment.ru/

Российские производители беспилотных комплексов договорились совместно развивать академию подготовки операторов БПЛА на базе предприятия холдинга «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех). Совещание с представителями профильных государственных и частных компаний провел генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков рамках Международного Форума Армия-2017.


«В новом центре будут обучаться операторы любых классов, готовые к управлению всеми известными видами беспилотников. При этом сертификация будет осуществляться по международным стандартам, что позволит людям получать специализацию в этой все более востребованной профессии», — рассказал Игорь Насенков.


Он также отметил, что учебный центр, расположенный во Владимирской области на базе аэродрома экспериментальной авиации «Киржач», будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой для круглогодичного обучения и проживания студентов.


В рамках программы планируется организовать полный цикл теоретической и практический подготовки, включающий стажировки на современных беспилотных комплексах и решение прикладных задач в реальных условиях. По итогам обучения планируется обеспечить всех выпускников гарантированным трудоустройством.


Участники встречи также договорились выработать совместную позицию по систематизации законодательства в области беспилотной авиации с целью ее развития.
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Холдинг «Технодинамика»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Технодинамика
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА

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