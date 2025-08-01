Подготовка операторов беспилотников будет осуществляться в едином центре Технодинамики
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Холдинги «Технодинамика»
Источник: http://avia-equipment.ru/
Российские производители беспилотных комплексов договорились совместно развивать академию подготовки операторов БПЛА на базе предприятия холдинга «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех). Совещание с представителями профильных государственных и частных компаний провел генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков рамках Международного Форума Армия-2017.
«В новом центре будут обучаться операторы любых классов, готовые к управлению всеми известными видами беспилотников. При этом сертификация будет осуществляться по международным стандартам, что позволит людям получать специализацию в этой все более востребованной профессии», — рассказал Игорь Насенков.
Он также отметил, что учебный центр, расположенный во Владимирской области на базе аэродрома экспериментальной авиации «Киржач», будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой для круглогодичного обучения и проживания студентов.
В рамках программы планируется организовать полный цикл теоретической и практический подготовки, включающий стажировки на современных беспилотных комплексах и решение прикладных задач в реальных условиях. По итогам обучения планируется обеспечить всех выпускников гарантированным трудоустройством.
Участники встречи также договорились выработать совместную позицию по систематизации законодательства в области беспилотной авиации с целью ее развития.
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24.08.2017
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