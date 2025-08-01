Американская армия вооружается новым поколением "Жнецов"

Военно-воздушные силы США переходят на новое поколение беспилотников MQ-9 Reaper (англ. – жнец). Вчера, 13 августа, портал ainonline.com сообщил о том, что на авиабазе Холломан (штат Нью-Мексико) установлено новое оборудование для подготовки операторов дронов MQ-9 Reaper Block 5.

Аппарат MQ-9 Reaper Block 5 – новейшая модификация основного ударного беспилотника армии США. Первая модификация MQ-9 Reaper (Block 1) совершила первый полет в 2001 году, а спустя шесть лет была принята на вооружение. В 2018 году ВВС США планируют полностью отказаться от использования дрона MQ-1 Predator, при этом списанные "Хищники" будут заменены новейшей модификацией "Жнеца".

Пульт управления беспилотником MQ-9 Reaper Block 5. Источник: ainonline.com

В модификации Block 5 используется новая электрическая система, которая, по словам разработчиков, сделает беспилотники более надежными (в период с апреля 2013 по декабрь 2015 года американская армия потеряла 13 единиц MQ-9 Reaper Block 1 из-за проблем с системой электропитания). Новое поколение дронов будет поставляться в войска с новейшим программным обеспечением и обновленными разведывательными модулями.

Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper. Источник: af.mil

Беспилотник MQ-9 Reaper – усовершенствованная версия дрона RQ-1/MQ-1 Predator, совершившего свой первый полет в 1994 году. Разведывательно-боевые БПЛА MQ-1 и MQ-9 состоят на вооружении ВВС и ЦРУ США, а также ВВС Италии, Турции, ОАЭ, Казахстана, Франции, Великобритании и других стран. Сегодня на вооружении силовых структур США состоит несколько сотен аппаратов MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator. Американские СМИ неоднократно называли эти дроны ненадежными из-за множества аварий.