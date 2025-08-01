Испытания опытного образца двигателя СМ-100 для беспилотников планируется провести в 2019 году



Самолет Як-130 во время открытия Международного авиационно-космического салона МАКС в Жуковском, 25 августа

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС Самолет Як-130 во время открытия Международного авиационно-космического салона МАКС в Жуковском, 25 августаИсточник: Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 24 августа. Испытания опытного образца двигателя СМ-100, предназначенного для учебно-боевой авиации и беспилотников, планируется провести в 2019 году. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в рамках форума "Армия-2017" официальный представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Как напоминает агентство, в 2016 году управляющий директор Научно-производственного центра газотурбостроения "Салют" (входит в ОДК) Виталий Клочков заявлял журналистам о старте разработки двигателя для БЛА нового поколения СМ-100. По его словам, этой силовой установкой могут быть оснащены также модернизированные учебно-боевые самолеты Як-130.

"Проект СМ-100 прошел стадию эскизного и технического проектирования. В настоящее время НПЦ газотурбостроения НПЦ "Салют" ведется изготовление компрессора низкого давления, камеры сгорания. Испытания узлов, которые должны подтвердить проектные характеристики, запланированы на 2017-2018 годы. Испытания опытного образца планируется провести в 2019 году", – сказал собеседник агентства.