Новый российский авианосец заложат в 2025 году
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РФ Юрий Борисов
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
Новый авианосец для ВМФ России заложат в 2025 году. Об этом, как передает РИА Новости, заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов.
"Я могу подтвердить, что в планах проекта новой госпрограммы вооружений, на финише, уже к 2025 году, у нас есть намерение строительства нового авианосца", — сказал он.
Ранее, в июне 2017 года, Борисов уже сообщал, что закладка тяжелого авианесущего крейсера предусмотрена "в конце новой госпрограммы вооружений".
Программа строительства нового авианесущего корабля обсуждается в России не первый год. Возможные варианты облика корабля прорабатывались в рамках Госпрограммы вооружений 2011-2020 годов.
В настоящее время в состав ВМФ России входит единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", построенный в 1982-1990 годах на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. В ближайшее время этот корабль должен пройти ремонт с модернизацией, который продлит срок его службы на 20 лет.
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24.08.2017
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