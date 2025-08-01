Новый российский авианосец заложат в 2025 году



РФ Юрий Борисов

Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС РФ Юрий БорисовИсточник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Новый авианосец для ВМФ России заложат в 2025 году. Об этом, как передает РИА Новости, заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

"Я могу подтвердить, что в планах проекта новой госпрограммы вооружений, на финише, уже к 2025 году, у нас есть намерение строительства нового авианосца", — сказал он.

Ранее, в июне 2017 года, Борисов уже сообщал, что закладка тяжелого авианесущего крейсера предусмотрена "в конце новой госпрограммы вооружений".

Программа строительства нового авианесущего корабля обсуждается в России не первый год. Возможные варианты облика корабля прорабатывались в рамках Госпрограммы вооружений 2011-2020 годов.

В настоящее время в состав ВМФ России входит единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", построенный в 1982-1990 годах на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. В ближайшее время этот корабль должен пройти ремонт с модернизацией, который продлит срок его службы на 20 лет.