Минобороны получит партию арктических "КамАЗов"



Капсульный автомобиль КАМАЗ-5350-379

Источник: ЦВО Капсульный автомобиль КАМАЗ-5350-379Источник: ЦВО

КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Минобороны России получит партию "КамАЗов", изготовленных для работы в Арктике, сообщил диктор на форуме "Армия-2017".

"На снабжение Вооруженных сил РФ поступает новая модификация автомобиля "КамАЗ-5350", специально адаптированная для действий в особо холодных климатических условиях", - сказал Борисов в ходе подписания контракта на форуме "Армия-2017".

Государственный контракт подписал замминистра обороны Юрий Борисов и заместитель гендиректора "Камского автомобильного завода" Сергей Афанасьев.

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО.