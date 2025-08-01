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В рамках учений "Гвоздики" поразили технику "противника" на удалении 5 км

25.08.2017 РИА Новости 71 0
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2С1 "Гвоздика"
Полковая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" уничтожили бронетехнику условного противника на расстоянии свыше пяти километров в рамках учений под Хабаровском, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"На учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа, дислоцированном под Хабаровском, расчеты самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" выполнили ряд огневых задач в рамках масштабного полевого выхода подразделений ракетных войск и артиллерии округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш, выполнили нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке. Затем экипажи поразили цели, "обозначающие бронетехнику условного противника в окопах на удалении свыше 5 тысяч метров".

Помимо этого, военнослужащие отработали задачи по уничтожению укрепленных огневых точек условного противника на различном удалении со сменой направления ведения огня.
24.08.2017
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Продукция
Гвоздика
Компании
Минoбороны РФ

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