В Минобороны сообщили о закупке БМПТ "Терминатор"



БМПТ Терминатор. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Сергей Субботин БМПТ Терминатор. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Сергей Субботин

КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Российская армия впервые закупит боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и модернизированные БМП-3 с боевым модулем "Эпоха", сообщил в четверг замминистра обороны Юрий Борисов в ходе подписания договоров.

"Минобороны впервые получит боевые машины поддержки танков "Терминатор" и модернизированные БМП-3 с боевым модулем "Эпоха", - заявил Борисов, открывая церемонию подписания государственных контрактов на форуме "Армия-2017".

Ранее БМПТ "Терминатор" поставлялась исключительно на экспорт.