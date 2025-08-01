В Минобороны сообщили о закупке БМПТ "Терминатор"
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БМПТ Терминатор. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Субботин
КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Российская армия впервые закупит боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и модернизированные БМП-3 с боевым модулем "Эпоха", сообщил в четверг замминистра обороны Юрий Борисов в ходе подписания договоров.
"Минобороны впервые получит боевые машины поддержки танков "Терминатор" и модернизированные БМП-3 с боевым модулем "Эпоха", - заявил Борисов, открывая церемонию подписания государственных контрактов на форуме "Армия-2017".
Ранее БМПТ "Терминатор" поставлялась исключительно на экспорт.
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24.08.2017
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