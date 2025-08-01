ВС получат еще две бригады "Искандер-М" за 20 млрд рублей



Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Минобороны России закупит дополнительно две бригады ракетных комплексов "Искандер-М" за 20 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости с форума "Армия-2017".

"Дополнительная закупка двух бригадных комплектов ракетных комплексов "Искандер-М" на сумму более 20 миллиардов рублей проводится для повышения огневых возможностей Сухопутных войск", - заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов в ходе подписания контракта.

Дополнительное соглашение к государственному контракту на изготовление и поставку ракетных комплексов подписал генеральный конструктор научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" Валерий Кашин.