Минобороны получит ракеты к "Искандерам-М" для поражения особо важных целей
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Оперативно-тактический ракетный комплекс ПУ "Искандер-М" на военном параде на Красной площади, посвященном 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Источник: Александр Вильф / РИА Новости
КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Минобороны России получат крылатые высокоточные ракеты к "Искандерам-М" для поражения особо важных целей, защищенных средствами противовоздушной и противоракетной обороны, сообщил диктор на форуме "Армия-2017".
"Крылатые ракеты являются современными образцами высокоточного оружия и значительно повышают ударные возможности ракетного комплекса "Искандер-М". Они предназначены для поражения особо важных, высокозащищенных средствами ПВО и ПРО целей в оперативной глубине", - сказал он.
Государственный контракт подписали замминистра обороны Юрий Борисов и генеральный директор - генеральный конструктор опытно-конструкторского бюро "Новатор" Фарид Абдрахманов.
Другие детали не раскрываются.
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24.08.2017
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