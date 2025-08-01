Минобороны получит ракеты к "Искандерам-М" для поражения особо важных целей



Оперативно-тактический ракетный комплекс ПУ "Искандер-М" на военном параде на Красной площади, посвященном 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Александр Вильф / РИА Новости Оперативно-тактический ракетный комплекс ПУ "Искандер-М" на военном параде на Красной площади, посвященном 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Источник: Александр Вильф / РИА Новости

КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Минобороны России получат крылатые высокоточные ракеты к "Искандерам-М" для поражения особо важных целей, защищенных средствами противовоздушной и противоракетной обороны, сообщил диктор на форуме "Армия-2017".

"Крылатые ракеты являются современными образцами высокоточного оружия и значительно повышают ударные возможности ракетного комплекса "Искандер-М". Они предназначены для поражения особо важных, высокозащищенных средствами ПВО и ПРО целей в оперативной глубине", - сказал он.

Государственный контракт подписали замминистра обороны Юрий Борисов и генеральный директор - генеральный конструктор опытно-конструкторского бюро "Новатор" Фарид Абдрахманов.

Другие детали не раскрываются.