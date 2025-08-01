С-400 будут экспортировать в адаптированном под иностранные войска варианте



Перезарядка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Перезарядка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Комплексы ПВО С-400 будут поставляться иностранным заказчикам в адаптированном под вооруженные силы конкретной страны варианте, сообщил в четверг директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Есть базовая вещь. Но наша система для РФ, она предназначена для Российской Федерации. Потенциально для страны "х" она будет работать для страны "х", и так далее. Не в принципиальном смысле слова, что у нее параметры другие, она просто будет адаптирована к национальным системам ПВО конкретной страны", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждается ли передача технологий при поставках систем С-400 в Турцию, Индию и Китай.

Ранее Шугаев заявил, что зенитную ракетную систему С-400 невозможно скопировать.