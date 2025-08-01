Директор ФСВТС рассказал об уникальности С-400
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Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Зенитную ракетную систему противовоздушной обороны С-400 "Триумф" скопировать невозможно, заявил в четверг директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Сегодня, например, система С-400 - признанный лидер продукции в области ПВО. Её скопировать просто так невозможно. Там есть те самые важные элементы, обладание которыми дает преимущества этой системы", - сказал он в эфире телеканала "Звезда".
Шугаев отметил, что российской военной промышленности нужно больше заботиться о защищенности своей интеллектуальной собственности.
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24.08.2017
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