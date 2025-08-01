Директор ФСВТС рассказал об уникальности С-400



Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Зенитную ракетную систему противовоздушной обороны С-400 "Триумф" скопировать невозможно, заявил в четверг директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Сегодня, например, система С-400 - признанный лидер продукции в области ПВО. Её скопировать просто так невозможно. Там есть те самые важные элементы, обладание которыми дает преимущества этой системы", - сказал он в эфире телеканала "Звезда".

Шугаев отметил, что российской военной промышленности нужно больше заботиться о защищенности своей интеллектуальной собственности.