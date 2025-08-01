Россия поставит Экваториальной Гвинее два комплекса "Панцирь-С1"



Международный военно-технический форум Армия-2017. День второй

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Международный военно-технический форум Армия-2017. День второйИсточник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Россия и Экваториальная Гвинея подписали контракт на поставку двух зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" и ракет к ним, заявила журналистам в четверг в ходе форума "Армия"-2017 официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Мария Воробьева.

"На полях форума "Армия-2017" подписано соглашение с Экваториальной Гвинеей на поставку двух боевых машин ЗРПК "Панцирь-С1", ракет и средств материально-технического обеспечения к ним", - сказала она.

ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.