Россия поставит Экваториальной Гвинее два комплекса "Панцирь-С1"
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Международный военно-технический форум Армия-2017. День второй
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Россия и Экваториальная Гвинея подписали контракт на поставку двух зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" и ракет к ним, заявила журналистам в четверг в ходе форума "Армия"-2017 официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Мария Воробьева.
"На полях форума "Армия-2017" подписано соглашение с Экваториальной Гвинеей на поставку двух боевых машин ЗРПК "Панцирь-С1", ракет и средств материально-технического обеспечения к ним", - сказала она.
ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.
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24.08.2017
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