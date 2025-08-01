Россия обсуждает с Сербией возможность поставок С-300
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Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
КУБИНКА (ПОДМОСКОВЬЕ), 24 авг - РИА Новости. Россия и Сербия ведут переговоры по продаже систем ПВО С-300, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"В настоящее время сербские партнеры выражают заинтересованность в поставках систем ПВО ЗРС С-300. Указанный вопрос обсуждается", - сказал Шугаев на форуме "Армия 2017".
Ранее о желании приобрести данные системы заявлял президент Сербии Александр Вучич.
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24.08.2017
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