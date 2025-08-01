Россия обсуждает с Сербией возможность поставок С-300



Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

КУБИНКА (ПОДМОСКОВЬЕ), 24 авг - РИА Новости. Россия и Сербия ведут переговоры по продаже систем ПВО С-300, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"В настоящее время сербские партнеры выражают заинтересованность в поставках систем ПВО ЗРС С-300. Указанный вопрос обсуждается", - сказал Шугаев на форуме "Армия 2017".

Ранее о желании приобрести данные системы заявлял президент Сербии Александр Вучич.