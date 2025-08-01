Почти все законтрактованные на "Армии-2017" образцы оружия прошли апробацию в Сирии
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Экспозиция военной техники в преддверии открытия Международного военно-технического форума Армия-2017. 15 августа 2017
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
По словам замглавы министерства Юрия Борисова, в рамках подписанных контрактов армия получит более 600 новых и 200 модернизированных образцов вооружений
КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Почти все образцы вооружений, законтрактованные Минобороны РФ на международном военно-техническом форуме "Армия-2017", прошли апробацию в Сирии. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"Практически все образцы прошли боевое крещение в Сирии", - сказал он.
Борисов уточнил, что в рамках подписанных в четверг контрактов российская армия получит свыше 600 новых и 200 модернизированных образцов вооружений.
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24.08.2017
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