Кипр примет участие в миссии NASA по защите Земли от астероидов
|
|
Американское аэрокосмическое управление НАСА
Источник: Flickr/ JD Hancock
Работа в миссии станет первым опытом участия кипрских специалистов в космических программах
НИКОСИЯ, 24 августа. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Республика Кипр примет участие в миссии Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по защите Земли от астероидов и изменению траектории их полетов. Как передает в среду газета Cyprus Mail, об этом заявил руководитель Кипрской организации космических исследований Джорж Данос.
"Это первая попытка человечества. Это первая космическая миссия Кипрской организации космических исследований. Наша миссия - защитить нашу планету", - заявил Данос, выступая перед журналистами.
План, разработанный NASA и Европейским космическим агентством, предполагает совместную работу стран по защите Земли от столкновения с астероидами. По словам руководителя кипрской космической организации, проект рассчитан на несколько лет. Руководитель также подчеркнул, что это первый опыт участия кипрских специалистов в космических программах.
В своем выступлении Данос подчеркнул, что Кипрская организация космических исследований "не является группой энтузиастов или мечтателей. Это международная организация".
Руководитель не назвал точных сроков начала кипрского участия в программе. Также он не рассказал об основных задачах кипрского представительства, отметив что организация предоставляет только своих людей для участия в указанной программе.
|
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.08.2017 Грузовой корабль Dragon доставил мощный компьютер и мороженое на МКС
01.08.2017 Экипаж корабля "Союз МС-05" перешел на борт МКС
31.07.2017 На МКС установят датчик космического мусора
31.07.2017 Талисманами пилотируемого корабля "Союз МС-05" станут вязаный гном, медведь и трансформер
28.07.2017 Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
27.07.2017 Военная авиация переброшена в Сибирь и Казахстан в связи с запуском "Союза"
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
11.07.2017 В Звездном городке утвердили экипаж очередной экспедиции на МКС