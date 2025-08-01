Началось голосование за лучшее сообщение, которое будет отправлено аппарату Voyager
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Космический аппарат Voyager
Источник: © voyager.jpl.nasa.gov
Акция приурочена к 40-летию запуска миссии
В среду, 23 августа, началось открытое голосование в рамках конкурса NASA #MessageToVoyager, приуроченного к 40-летию запуска космической миссии Voyager. Об этом сообщается на сайте акции.
В рамках конкурса пользователи соцсетей должны были придумать свой вариант послания, которое по итогам голосования будет отправлено 5 сентября, в годовщину старта, на аппарат. Обязательные условия - длина сообщения не более 60 знаков и наличие хэштега #MessageToVoyager.
Публикации для открытого голосования были отобраны сотрудниками Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического университета, NASA и проекта Voyager.
Отдать свой голос за понравившееся послание в космос можно до 29 августа на сайте акции #MessageToVoyager.
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24.08.2017
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