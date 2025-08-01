Минобороны и КБМ подписали соглашение на поставку двух бригадных комплектов "Искандеров-М"
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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Министерство обороны также заключило контракт с ОКБ "Новатор" на поставку крылатых ракет для комплекса "Искандер-М"
КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны и Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) подписали дополнительное соглашение на поставку двух бригадных комплектов ракетных комплексов "Искандер-М". Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Юрий Борисов и генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин.
"Дополнительная закупка двух бригадных комплектов ракетных комплексов "Искандер-М" на сумму более 20 млрд руб. проводится для повышения огневых возможностей Сухопутных войск", - отметил диктор на церемонии.
Замминистра обороны Юрий Борисов также подписал с генеральным директором - генеральным конструктором ОКБ "Новатор" контракт на поставку крылатых ракет для комплекса "Искандер-М".
"Крылатые ракеты являются современными образцами высокоточного оружия и значительно повышают ударные возможности ракетного комплекса "Искандер-М". Они предназначены для поражения особо важных, высокозащищенных средствами ПВО и ПРО целей в оперативной глубине", - отметил диктор.
"Искандер-М" - оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.
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24.08.2017
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