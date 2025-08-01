В России началась работа над истребителем шестого поколения
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Истребитель Т-50
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Формируются научно-технические наработки, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Разработчики военной авиационной техники формируют научно-технические наработки для создания истребителя шестого поколения.
Об этом в четверг в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"С учетом полученного опыта наши ведущие разработчики военной авиационной техники уже формируют научно-технические наработки в области бортового оборудования, силовых установок, систем управления оружием и авиационных средств поражения для создания авиатехники следующего поколения", - сказал Мантуров.
Он отметил, что на сегодняшний день завершается работа над истребителем пятого поколения, проводятся его государственные испытания в рамках проекта ПАК ФА.
Ранее советник первого заместителя концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев сообщил в интервью ТАСС, что истребитель шестого поколения будет создаваться в двух вариантах - пилотируемом и беспилотном. Он получит гиперзвуковую скорость полета, электромагнитное оружие и радиофотонный радар.
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24.08.2017
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