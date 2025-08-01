Денис Мантуров: Россия не будет покупать военную технику за рубежом
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Денис Мантуров
Источник: © Минпромторг РФ
Оборонно-промышленный комплекс на данный момент является одним из флагманов российской экономики, на предприятиях которого работают два миллиона человек. О развитии российской "оборонки", программах импортозамещения и диверсификации для предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также начавшейся работе по истребителю шестого поколения в интервью ТАСС рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
— Денис Валентинович, вы сообщали, что выставку RAE из Нижнего Тагила перенесут в подмосковный парк "Патриот". Когда может пройти первая выставка на новой площадке?
— Уральская RAE уже сейчас представлена в составе экспозиции "Армии". Для мировой практики такая консолидация естественна. К примеру, известная международная выставка IDEX, проходящая в ОАЭ, ежегодно объединяет целый ряд экспозиций, посвященных различным новинкам военной техники.
Такой подход к организации международной выставки более эффективен, потому что, очевидно, увеличивает ее торгово-экономический потенциал. Иностранные и российские гости могут изучить интегрированную экспозицию, получить более целостное представление, расширить взаимодействие.
— Когда компании "МиГ" и "Сухой" объединятся в единую структуру — дивизион боевой авиации? Кто станет во главе этой структуры?
— ОАК сейчас проводит трансформацию корпоративной структуры, которая подразумевает дивизиональное распределение активов по типам авиации. Создаются дивизионы по боевой, стратегической и специальной, гражданской и транспортной авиации. "Сухой" и "МиГ", соответственно, входят в дивизион военной авиации. Стоит отметить, что для компаний это процесс продолжающегося укрупнения — ранее каждая из них уже создала свою единую структуру из отдельных предприятий и перешла на единую акцию.
Формирование единой структуры управления необходимо в первую очередь для повышения эффективности управления и сокращения управленческого аппарата. К тому же увеличится производительность многих процессов — закупки, послепродажного обслуживания и ряда других. Мы также рассчитываем на повышение эффективности и стабильности загрузки производственных мощностей.
По плану трансформация завершится к 2019 году. На базе обеих компаний будет создана структура, включающая "МиГ", "Сухой" и другие активы. Обе компании смогут пользоваться наработками друг друга, технологиями, стендовой базой и другими ресурсами.
При этом происходящие изменения не затронут всемирно известные бренды и проектные школы "Сухой" и "МиГ". Самолеты под этими марками продолжат выпускаться.
— Сегодня мы наблюдаем четкую тенденцию к снижению гособоронзаказа. Существует ли какая-либо программа диверсификации для предприятий оборонно-промышленного комплекса, создающих продукцию для российской армии и военную продукцию на экспорт?
— Существенного снижения гособоронзаказа сейчас не происходит. Но даже если так случится, это не должно спровоцировать какие-либо негативные последствия, ведь на сегодняшний день на предприятиях ОПК трудятся почти два миллиона человек. Военные заводы должны использовать свой ресурс для производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения с большим экспортным потенциалом.
За последние годы предприятия ОПК были оснащены новой современной техникой, проведена их существенная модернизация. И эти меры уже должны увеличить долю гражданской продукции до 30% к 2025 году и 50% к 2030 году в соответствии с посланием президента Федеральному Собранию.
Сейчас рассматриваются различные варианты господдержки в этой сфере. В частности, по поручению правительства реализуется План развития производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения и двойного назначения, утверждена дорожная карта.
В то же время Минпромторг со своей стороны формирует вместе с Внешэкономбанком программу льготного финансирования проектов по выпуску высокотехнологичной продукции. Механизм получения займов пока прорабатывается, но мы уже ведем предварительный сбор проектов и предложений. На сегодняшний день уже получено более 200 заявок.
Задействован и ресурс Фонда развития промышленности — запущены программы "Конверсия" и "Комплектующие изделия". Срок займа составляет не более 5 лет, а процентная ставка по целевым займам — 1% годовых в первые 3 года и 5% годовых в оставшийся срок.
Поддержка спроса на гражданскую продукцию военных предприятий будет также осуществляться совместным предприятием НПО "Конверсия" госкорпорации "Ростех" и Внешэкономбанка. В его задачи входит продвижение отечественной продукции оборонных предприятий на рынке, развитие непроизводственных компетенций сотрудников в области маркетинга, промышленного дизайна и аналитики, проектного управления и консалтинга для оборонных предприятий.
Работа по повышению узнаваемости наших товаров за рубежом проводится и "Российским экспортным центром", который субсидирует расходы предприятий ОПК на участие в международных выставках.
В целом до 2025 года финансирование проектов по диверсификации производства оценивается в 291,5 млрд рублей, включая средства федерального бюджета и льготные кредиты ВЭБ.
— Планируется ли восстанавливать взаимодействие со странами Запада в области покупки компонентов электронных устройств? Ведь известно, что наша страна по-прежнему отстает в этой сфере…
— Наработка собственных компетенций в цифровой индустрии и, в частности, в области микроэлектроники — один из важнейших приоритетов новой госпрограммы поддержки ОПК, параметры которой сейчас прорабатываются финансовым блоком правительства и Минобороны.
Вопрос же относительно поставок компонентов лучше адресовать нашим западным партнерам — решения об ограничении взаимодействия были приняты с их стороны. Думаю, сотрудничество возможно только при условии смены политической конъюнктуры. И только по тем направлениям, которые выгодны России. Мы никогда больше не допустим той степени зависимости, которая имела место в предыдущие годы.
— Завершена ли программа по импортозамещению компонентов продукции военного назначения, производящихся в странах НАТО?
— Меры по замещению и снижению зависимости от поставок продукции стран НАТО и ЕС спланированы до 2025 года включительно. Это целый ряд мероприятий в отношении иностранных комплектующих изделий, ЭКБ, электронных модулей и конструкционных материалов. Он включает в себя как разработку уникальной российской продукции, так и замещение уже существующими отечественными аналогами.
К слову, украинские товары мы уже заместили по всем ключевым направлениям.
— Будет ли Россия в будущем покупать военную технику за рубежом или все будет производиться только внутри страны?
— Закупки вооружений, военной и специальной техники находятся в ведении государственных заказчиков. Эти вопросы регулируются государственной программой вооружения, а также ежегодным государственным оборонным заказом. На сегодняшний день покупка военной техники за рубежом в этих документах не предусмотрена.
— Недавно в СМИ сообщалось, что проект по разработке средней гусеничной платформы "Курганец-25" провален. Так ли это? На какой стадии находятся испытания боевых машин на платформе "Армата"?
— По проектам "Армата" и "Курганец-25" мы работаем совместно с Минобороны России. У заказчика были замечания. На данный момент совместно с предприятиями и главными конструкторами проведен детальный анализ и спланировано завершение работ.
Одна из основных причин задержки по срокам — это абсолютная новизна большинства разрабатываемых деталей и узлов, которые к тому же по некоторым работам должны быть унифицированы для разных образцов. Кроме того, изделия изначально проектировались с импортными агрегатами, что в настоящих условиях потребовало проведения дополнительных мероприятий по импортозамещению.
Предприятиями проделана большая работа, и сейчас мы находимся в графике.
— Работает ли Россия над созданием истребителя шестого поколения?
— На сегодняшний день завершается работа над истребителем пятого поколения, проводятся его государственные испытания в рамках проекта "ПАК ФА".
Но в то же время, с учетом полученного опыта, наши ведущие разработчики военной авиационной техники уже формируют научно-технические наработки в области бортового оборудования, силовых установок, систем управления оружием и авиационных средств поражения для создания авиатехники следующего поколения.
— Соответствует ли действительности информация о том, что Россия завершает выпуск ближнемагистральных транспортных самолетов Ан-148? Если да, то какой самолет он заменит? Как будут обслуживаться самолеты Ан-148 Минобороны РФ?
— Действительно, в 2018 году ОАК завершит выполнение действующего контракта по Ан-148. Активная реализация программы будет заморожена до тех пор, пока не появятся новые заказчики. При этом, безусловно, поддержка эксплуатируемых самолетов будет продолжена.
Что касается производителя Ан-148, Воронежского авиационного завода, то его мощности будут загружены заказами на Ил-96-400М и программой легкого транспортника Ил-112.
— Недавно в СМИ появилась информация о закрытии КБ "Антонов" на Украине. Как, на ваш взгляд, закрытие завода отразится на украинской экономике?
— Я думаю, эффект будет аналогичен решениям, касающимся запрета поставок в Россию продукции военного назначения. У себя мы уже создали современное альтернативное производство. А что будет с их судьбой — прокомментировать не могу.
Подготовили Екатерина Елисеева и Алексей Паньшин
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24.08.2017
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