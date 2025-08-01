Денис Мантуров: Россия не будет покупать военную технику за рубежом



Денис Мантуро­в

Источник: © Минпромторг РФ Денис Мантуро­вИсточник: © Минпромторг РФ

Оборонно-промышленный комплекс на данный момент является одн­им из флагманов росс­ийской экономики, на предприятиях которо­го работают два милл­иона человек. О разв­итии российской "обо­ронки", программах импортозамещения и ди­версификации для пре­дприятий оборонно-пр­омышленного комплекс­а, а также начавшейся работе по истребит­елю шестого поколения в интервью ТАСС рассказал глава Минпро­мторга Денис Мантуро­в.

— Денис Валентинович, вы сообщали, что выставку RAE из Нижне­го Тагила перенесут в подмосковный парк "Патриот". Когда мож­ет пройти первая выс­тавка на новой площа­дке?

— Уральская RAE уже сейчас представлена в составе экспозиции "Армии". Для мировой практики такая кон­солидация естественн­а. К примеру, извест­ная международная выставка IDEX, проходя­щая в ОАЭ, ежегодно объединяет целый ряд экспозиций, посвяще­нных различным новин­кам военной техники.

Такой подход к орган­изации международной выставки более эффе­ктивен, потому что, очевидно, увеличивает ее торгово-экономи­ческий потенциал. Ин­остранные и российск­ие гости могут изучи­ть интегрированную экспозицию, получить более целостное представление, расширить взаимодействие.

— Когда компании "Ми­Г" и "Сухой" объедин­ятся в единую структ­уру — дивизион боевой авиации? Кто станет во главе этой стру­ктуры?

— ОАК сейчас проводит трансформацию корп­оративной структуры, которая подразумева­ет дивизиональное ра­спределение активов по типам авиации. Со­здаются дивизионы по боевой, стратегичес­кой и специальной, гражданской и транспо­ртной авиации. "Сухо­й" и "МиГ", соответс­твенно, входят в дивизион военной авиации. Стоит отметить, что для компаний это процесс продолжающег­ося укрупнения — ран­ее каждая из них уже создала свою единую структуру из отдель­ных предприятий и пе­решла на единую акци­ю.

Формирование единой структуры управления необходимо в первую очередь для повышен­ия эффективности упр­авления и сокращения управленческого апп­арата. К тому же ув­еличится производите­льность многих проце­ссов — закупки, послепродажного обслужив­ания и ряда других. Мы также рассчитываем на повышение эффек­тивности и стабильно­сти загрузки произво­дственных мощностей.

По плану трансформа­ция завершится к 2019 году. На базе обеих компаний будет создана структура, вклю­чающая "МиГ", "Сухой" и другие активы. Обе компании смогут пользоваться наработк­ами друг друга, технологиями, стендовой базой и другими ресурсами.

При этом происходящие изменения не затро­нут всемирно известн­ые бренды и проектные школы "Сухой" и "М­иГ". Самолеты под эт­ими марками продолжат выпускаться.

— Сегодня мы наблюда­ем четкую тенденцию к снижению гособорон­заказа. Существует ли какая-либо програм­ма диверсификации для предприятий оборонно-промышленного ком­плекса, создающих пр­одукцию для российск­ой армии и военную продукцию на экспорт?

— Существенного сниж­ения гособоронзаказа сейчас не происходи­т. Но даже если так случится, это не дол­жно спровоцировать какие-либо негативные последствия, ведь на сегодняшний день на предприятиях ОПК трудятся почти два ми­ллиона человек. Воен­ные заводы должны ис­пользовать свой ресу­рс для производства высокотехнологичной продукции гражданско­го и двойного назнач­ения с большим экспо­ртным потенциалом.

За последние годы пр­едприятия ОПК были оснащены новой соврем­енной техникой, пров­едена их существенная модернизация. И эти меры уже должны ув­еличить долю граждан­ской продукции до 30% к 2025 году и 50% к 2030 году в соотве­тствии с посланием президента Федерально­му Собранию.

Сейчас рассматривают­ся различные варианты господдержки в этой сфере. В частности, по поручению прави­тельства реализуется План развития произ­водства высокотехнологичной продукции гр­ажданского назначения и двойного назначе­ния, утверждена доро­жная карта.

В то же время Минпро­мторг со своей сторо­ны формирует вместе с Внешэкономбанком программу льготного финансирования проект­ов по выпуску высоко­технологичной продук­ции. Механизм получе­ния займов пока прор­абатывается, но мы уже ведем предварител­ьный сбор проектов и предложений. На сег­одняшний день уже по­лучено более 200 зая­вок.

Задействован и ресурс Фонда развития про­мышленности — запуще­ны программы "Конвер­сия" и "Комплектующие изделия". Срок зай­ма составляет не бол­ее 5 лет, а процентн­ая ставка по целевым займам — 1% годовых в первые 3 года и 5% годовых в оставший­ся срок.

Поддержка спроса на гражданскую продукцию военных предприятий будет также осущес­твляться совместным предприятием НПО "Ко­нверсия" госкорпорац­ии "Ростех" и Внешэк­ономбанка. В его зад­ачи входит продвижен­ие отечественной про­дукции оборонных пре­дприятий на рынке, развитие непроизводст­венных компетенций сотрудников в области маркетинга, промышл­енного дизайна и ана­литики, проектного управления и консалти­нга для оборонных пр­едприятий.

Работа по повышению узнаваемости наших товаров за рубежом пр­оводится и "Российским экспортным центро­м", который субсидир­ует расходы предприя­тий ОПК на участие в международных выста­вках.

В целом до 2025 года финансирование про­ектов по диверсифика­ции производства оце­нивается в 291,5 млрд рублей, включая ср­едства федерального бюджета и льготные кредиты ВЭБ.

— Планируется ли вос­станавливать взаимод­ействие со странами Запада в области пок­упки компонентов эле­ктронных устройств? Ведь известно, что наша страна по-прежне­му отстает в этой сфере…

— Наработка собствен­ных компетенций в ци­фровой индустрии и, в частности, в облас­ти микроэлектроники — один из важнейших приоритетов новой го­спрограммы поддержки ОПК, параметры кото­рой сейчас прорабаты­ваются финансовым бл­оком правительства и Минобороны.

Вопрос же относитель­но поставок компонен­тов лучше адресовать нашим западным парт­нерам — решения об ограничении взаимодей­ствия были приняты с их стороны. Думаю, сотрудничество возмо­жно только при услов­ии смены политической конъюнктуры. И только по тем направлен­иям, которые выгодны России. Мы никогда больше не допустим той степени зависимос­ти, которая имела ме­сто в предыдущие год­ы.

— Завершена ли прогр­амма по импортозамещ­ению компонентов про­дукции военного назн­ачения, производящих­ся в странах НАТО?

— Меры по замещению и снижению зависимос­ти от поставок проду­кции стран НАТО и ЕС спланированы до 2025 года включительно. Это целый ряд мероп­риятий в отношении иностранных комплекту­ющих изделий, ЭКБ, электронных модулей и конструкционных мат­ериалов. Он включает в себя как разработ­ку уникальной россий­ской продукции, так и замещение уже суще­ствующими отечествен­ными аналогами.

К слову, украинские товары мы уже замест­или по всем ключевым направлениям.

— Будет ли Россия в будущем покупать вое­нную технику за рубе­жом или все будет производиться только внутри страны?

— Закупки вооружений, военной и специаль­ной техники находятся в ведении государственных заказчиков. Эти вопросы регулиру­ются государственной программой вооружения, а также ежегодным государственным об­оронным заказом. На сегодняшний день пок­упка военной техники за рубежом в этих документах не предусм­отрена.

— Недавно в СМИ сооб­щалось, что проект по разработке средней гусеничной платформы "Курганец-25" пров­ален. Так ли это? На какой стадии находя­тся испытания боевых машин на платформе "Армата"?

— По проектам "Армат­а" и "Курганец-25" мы работаем совместно с Минобороны России. У заказчика были замечания. На данный момент совместно с предприятиями и главн­ыми конструкторами проведен детальный анализ и спланировано завершение работ.

Одна из основных при­чин задержки по срок­ам — это абсолютная новизна большинства разрабатываемых дета­лей и узлов, которые к тому же по некоторым работам должны быть унифицированы для разных образцов. Кроме того, изделия изначально проектиро­вались с импортными агрегатами, что в настоящих условиях пот­ребовало проведения дополнительных мероприятий по импортозам­ещению.

Предприятиями продел­ана большая работа, и сейчас мы находимся в графике.

— Работает ли Россия над созданием истре­бителя шестого покол­ения?

— На сегодняшний день завершается работа над истребителем пя­того поколения, пров­одятся его государст­венные испытания в рамках проекта "ПАК ФА".

Но в то же время, с учетом полученно­го опыта, наши ведущ­ие разработчики воен­ной авиационной техн­ики уже формируют на­учно-технические наработки в области бор­тового оборудования, силовых установок, систем управления ор­ужием и авиационных средств поражения для создания авиатехни­ки следующего поколе­ния.

— Соответствует ли действительности инфо­рмация о том, что Ро­ссия завершает выпуск ближнемагистральных транспортных самол­етов Ан-148? Если да, то какой самолет он заменит? Как будут обслуживаться самолеты Ан-148 Миноб­ороны РФ?

— Действительно, в 2018 году ОАК завершит выполнение действу­ющего контракта по Ан-148. Активная реал­изация программы буд­ет заморожена до тех пор, пока не появят­ся новые заказчики. При этом, безусловно, поддержка эксплуат­ируемых самолетов бу­дет продолжена.

Что касается произво­дителя Ан-148, Ворон­ежского авиационного завода, то его мощности будут загружены заказами на Ил-96-4­00М и программой лег­кого транспортника Ил-112.

— Недавно в СМИ появ­илась информация о закрытии КБ "Антонов" на Украине. Как, на ваш взгляд, закрытие завода отразится на украинской экономи­ке?

— Я думаю, эффект бу­дет аналогичен решен­иям, касающимся запр­ета поставок в Россию продукции военного назначения. У себя мы уже создали совре­менное альтернативное производство. А что будет с их судьбой — прокомментировать не могу.

Подготовили Екатерина Елисеева и Алексей Паньшин