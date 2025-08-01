РФ и Ирак заключили крупный контракт на поставку бронетанковой техники



Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев

Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий ШугаевИсточник: © Донат Сорокин/ТАСС

Количество и тип поставляемых машин не называются

КУБИНКА, 24 августа. /ТАСС/. Россия заключила с Ираком контракт на поставку бронетанковой техники, сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"С Республикой Ирак действительно заключен крупный контракт на поставку бронетанковой техники. При этом раскрывать номенклатуру законтрактованной продукции и сроки поставок на сегодняшний день полагаю преждевременным", - сказал он на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017.

Ранее в годовом отчете "Уралвагонзавода" за 2016 год сообщалось, что корпорация в 2017 году намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Первый (на 64 танка) заключен с инозаказчиком "704". Второй заключен с инозаказчиком "368", по которому первая партия составит 73 машины.

Согласно Общероссийскому классификатору стран мира, "704" - это Вьетнам, "368" - Ирак.