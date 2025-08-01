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РФ и Ирак заключили крупный контракт на поставку бронетанковой техники

25.08.2017 ТАСС 62 0
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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Количество и тип поставляемых машин не называются

КУБИНКА, 24 августа. /ТАСС/. Россия заключила с Ираком контракт на поставку бронетанковой техники, сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"С Республикой Ирак действительно заключен крупный контракт на поставку бронетанковой техники. При этом раскрывать номенклатуру законтрактованной продукции и сроки поставок на сегодняшний день полагаю преждевременным", - сказал он на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017.

Ранее в годовом отчете "Уралвагонзавода" за 2016 год сообщалось, что корпорация в 2017 году намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Первый (на 64 танка) заключен с инозаказчиком "704". Второй заключен с инозаказчиком "368", по которому первая партия составит 73 машины.

Согласно Общероссийскому классификатору стран мира, "704" - это Вьетнам, "368" - Ирак.
24.08.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Вьетнам
Ирак
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
ФСВТС РФ
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Шугаев Дмитрий
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АРМИ-20XX

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