РФ и Ирак заключили крупный контракт на поставку бронетанковой техники
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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
Количество и тип поставляемых машин не называются
КУБИНКА, 24 августа. /ТАСС/. Россия заключила с Ираком контракт на поставку бронетанковой техники, сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"С Республикой Ирак действительно заключен крупный контракт на поставку бронетанковой техники. При этом раскрывать номенклатуру законтрактованной продукции и сроки поставок на сегодняшний день полагаю преждевременным", - сказал он на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017.
Ранее в годовом отчете "Уралвагонзавода" за 2016 год сообщалось, что корпорация в 2017 году намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Первый (на 64 танка) заключен с инозаказчиком "704". Второй заключен с инозаказчиком "368", по которому первая партия составит 73 машины.
Согласно Общероссийскому классификатору стран мира, "704" - это Вьетнам, "368" - Ирак.
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24.08.2017
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