Морские роботы смогут образовывать наблюдательную сеть в Арктике



Арктика

Источник: ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба Геологического института АрктикаИсточник: ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба Геологического института

Начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны Сергей Попов отметил, что аппараты реализуют себя в задачах долговременного мониторинга

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Морские роботы смогут образовывать наблюдательные сети в заданных районах Арктики. Об этом ТАСС рассказал начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны РФ Сергей Попов.

"Аппараты долговременного пребывания, такие как глайдеры различных типов, наиболее полно реализуют себя в задачах долговременного мониторинга, длительного перехода в указанную точку (в военных целях - с максимальной скрытностью), создания временной распределенной наблюдательной сети в указанном районе", - сказал он.

По словам Попова, все эти задачи "должны решаться группой аппаратов, причем во взаимодействии с техническими средствами других типов и родов".

"За последнее время появились, оформились, получили признание и наработали большой научно-промышленный потенциал новые классы подводных роботов, в том числе и подводные планеры с гидростатическим принципом движения", - сказал Попов.

Подводный глайдер - автономный необитаемый подводный аппарат, который движется под водой по волнообразной траектории за счет изменения плавучести.