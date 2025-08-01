Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Морские роботы смогут образовывать наблюдательную сеть в Арктике

25.08.2017 ТАСС 56 0
0
Понравилась новость?
 0
Арктика
Арктика
Источник: ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба Геологического института

Начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны Сергей Попов отметил, что аппараты реализуют себя в задачах долговременного мониторинга

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Морские роботы смогут образовывать наблюдательные сети в заданных районах Арктики. Об этом ТАСС рассказал начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны РФ Сергей Попов.

"Аппараты долговременного пребывания, такие как глайдеры различных типов, наиболее полно реализуют себя в задачах долговременного мониторинга, длительного перехода в указанную точку (в военных целях - с максимальной скрытностью), создания временной распределенной наблюдательной сети в указанном районе", - сказал он.

По словам Попова, все эти задачи "должны решаться группой аппаратов, причем во взаимодействии с техническими средствами других типов и родов".

"За последнее время появились, оформились, получили признание и наработали большой научно-промышленный потенциал новые классы подводных роботов, в том числе и подводные планеры с гидростатическим принципом движения", - сказал Попов.

Подводный глайдер - автономный необитаемый подводный аппарат, который движется под водой по волнообразной траектории за счет изменения плавучести.
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
НПА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.08 01:44
  • 1
Эвакуаторы на все случаи жизни
  • 25.08 01:02
  • 19
Истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет работать в космосе
  • 25.08 00:21
  • 11
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 25.08 00:18
  • 4
Минобороны Индонезии обнародовало ценовые параметры контракта по закупке 11 истребителей Су-35
  • 24.08 22:55
  • 23
Der Standard: на Чёрном море русские испытывают новое средство против GPS
  • 24.08 21:51
  • 4
ОСК достроит для Индии два фрегата проекта 11356, заложенные для ВМФ РФ
  • 24.08 21:21
  • 3
Кандидат в канцлеры ФРГ: Я потребую, чтобы США вывезли ядерное оружие из Германии
  • 24.08 21:16
  • 700
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 24.08 21:12
  • 2
Вопросы диверсификации российского ОПК обсудили на форуме "Армия-2017"
  • 24.08 19:56
  • 17
Патрушев назвал минусы использования импортного программного обеспечения
  • 24.08 19:42
  • 70
Вверх-вниз
  • 24.08 19:22
  • 5
ВЦИОМ: доля гордящихся своей армией россиян достигла 90%
  • 24.08 19:05
  • 5
"Бумеранг" с обитаемым боевым модулем "Бережок"
  • 24.08 18:50
  • 3
Пикап "Вепрь NEXT"
  • 24.08 17:17
  • 1
Под прикрытием русофобов НАТО идет на восток
другие обсуждаемые темы