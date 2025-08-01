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ВПК сделала БТР безопаснее для экипажа, переместив двигатель из кормы

25.08.2017 ТАСС 74 0
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БТР-87
БТР-87
Источник: Ренат Закиев / РГ

Также к оружейному арсеналу машины добавлены противотанковые управляемые ракеты и 30-мм пушка

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Военно-промышленная компания (ВПК) создала модернизированный БТР-87 с передним расположением двигателя, что повышает безопасность десанта и экипажа. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2017" генеральный директор компании Александр Красовицкий.

"Это инициативная опытно-контрукторская работа, которую ВПК сделала в инициативном порядке за свой счет. Здесь может быть кормовой выход для десантников с распашной дверью, как представлено в образце на выставке, или можем сделать очень удобную откидную аппарель опять же в корме. Это основное отличие от БТР-82А, где десант высаживается через люки, которые расположены в бортах корпуса. Плюс ко всему то, что двигатель находится спереди, также увеличивает безопасность экипажа", - сказал он.

Красовицкий также уточнил, что на этой машине установлен "более "зубастый" боевой модуль. "Добавлены противотанковые управляемые ракеты и используется наша традиционная 30-мм пушка", - пояснил гендиректор ВПК.

По его мнению, бронетранспортер должен заинтересовать в первую очередь Министерство обороны РФ, а после этого его будут выводить на зарубежные рынки.

"Эта машина уже прошла ряд испытаний, теперь мы представляем первый образец Минобороны, чтобы открыть опытно-конструкторскую работу в интересах военного ведомства", - резюмировал Красовицкий.

Классическая компоновка бронетранспортеров этой серии подразумевает размещение моторно-трансмиссионного отделения в корме корпуса, а выходы для десанта находятся в бортах машины.

 
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
БТР-87
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

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