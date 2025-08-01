ВПК сделала БТР безопаснее для экипажа, переместив двигатель из кормы
|
|
БТР-87
Источник: Ренат Закиев / РГ
Также к оружейному арсеналу машины добавлены противотанковые управляемые ракеты и 30-мм пушка
КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Военно-промышленная компания (ВПК) создала модернизированный БТР-87 с передним расположением двигателя, что повышает безопасность десанта и экипажа. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2017" генеральный директор компании Александр Красовицкий.
"Это инициативная опытно-контрукторская работа, которую ВПК сделала в инициативном порядке за свой счет. Здесь может быть кормовой выход для десантников с распашной дверью, как представлено в образце на выставке, или можем сделать очень удобную откидную аппарель опять же в корме. Это основное отличие от БТР-82А, где десант высаживается через люки, которые расположены в бортах корпуса. Плюс ко всему то, что двигатель находится спереди, также увеличивает безопасность экипажа", - сказал он.
Красовицкий также уточнил, что на этой машине установлен "более "зубастый" боевой модуль. "Добавлены противотанковые управляемые ракеты и используется наша традиционная 30-мм пушка", - пояснил гендиректор ВПК.
По его мнению, бронетранспортер должен заинтересовать в первую очередь Министерство обороны РФ, а после этого его будут выводить на зарубежные рынки.
"Эта машина уже прошла ряд испытаний, теперь мы представляем первый образец Минобороны, чтобы открыть опытно-конструкторскую работу в интересах военного ведомства", - резюмировал Красовицкий.
Классическая компоновка бронетранспортеров этой серии подразумевает размещение моторно-трансмиссионного отделения в корме корпуса, а выходы для десанта находятся в бортах машины.
|
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.08.2017 Глава Военно-промышленной компании: "Тигр" нового поколения станет "Атлетом"
23.08.2017 Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"
14.04.2015 «Искандер-М» во всей красе
14.04.2015 На Форуме «АРМИЯ-2015» будут продемонстрированы возможности ВиВТ Сухопутных войск
24.08.2017 Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
23.08.2017 На форуме "Армия-2017" впервые представили новейший бронетранспортер
23.08.2017 МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения
23.08.2017 В подмосковной Кубинке открывается форум "Армия-2017"