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Египет намерен купить у России 50 бронеавтомобилей "Тигр"

25.08.2017 ТАСС 67 0
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Тигр
Бронеавтомобиль Тигр
Источник: Пресс-служба Военно-промышленной компании

Генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий в интервью ТАСС рассказал, что контракт может быть подписан уже в ближайшее время

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Египет намерен приобрести у России 50 бронеавтомобилей "Тигр" для нужд министерства внутренних дел.

Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2017" генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий.

"Да, мы ведем работу, речь идет о 50 машинах, и, возможно, в ближайшее время мы подпишем контракт", - сказал он.

Ранее Красовицкий рассказал ТАСС, что МВД Египта заинтересовано в приобретении бронеавтомобилей "Тигр". Кроме того, представители ведомства уже осматривали эти машины.
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Египет
Россия
Продукция
Тигр БА
Проекты
АРМИ-20XX

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