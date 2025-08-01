Египет намерен купить у России 50 бронеавтомобилей "Тигр"



Бронеавтомобиль Тигр

Источник: Пресс-служба Военно-промышленной компании Бронеавтомобиль ТигрИсточник: Пресс-служба Военно-промышленной компании

Генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий в интервью ТАСС рассказал, что контракт может быть подписан уже в ближайшее время

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Египет намерен приобрести у России 50 бронеавтомобилей "Тигр" для нужд министерства внутренних дел.

Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2017" генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий.

"Да, мы ведем работу, речь идет о 50 машинах, и, возможно, в ближайшее время мы подпишем контракт", - сказал он.

Ранее Красовицкий рассказал ТАСС, что МВД Египта заинтересовано в приобретении бронеавтомобилей "Тигр". Кроме того, представители ведомства уже осматривали эти машины.